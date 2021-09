„Băi, Petrescule, tu ai pregătit echipa! Am pierdut eu cu Jablonec?” Șumudică, necruțător la adresa lui Petrescu  

CFR Cluj a pierdut primul meci din grupele Conference Leaguea. Clujenii au fost învinși de FK Jablonec, 0-1, singurul gol al partidei fiind marcat de Pilar, din penalty, după ce Camora a comis un henț în careu.

La finalul jocului, Dan Petrescu s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și a pus eșecul din Cehia pe seama ghinionului. Antrenorul clujenilor a ținut să menționeze că nu el a fost cel responsabil cu pregătirea fizică și cu transferurile, iar acest lucru l-a iritat pe Marius Șumudică, fostul tehnician al grupării din Gruia intrând, în direct, la PRO X și taxându-l pentru declarațiile făcute.

Șumudică: „Să te bată Jablonec, de pe locul 11 din Cehia, ce naiba?”

„M-am simțit atacat de comentarii și de ce a spus. Lumea știe ce s-a întâmplat, Șumudică a plecat scos de Young Boys Berna, care nici nu a ajuns la poartă la mine în tur, și am pierdut, am făcut 1-1 în ultimul minut.

Băi, Petrescule, tu ai pregătit echipa. Acum trei săptămâni, pe FCSB i-am bătut din garaj, nici nu am putut face antrenamentul. I-a pregătit el fizic, după o ploaie în care nu s-a jucat lungă și pe a doua, rețineți, ci s-au dat numai goluri din acțiune.

Uitați-vă cum juca Omrani, care la mine avea trei goluri și trei assist-uri, și cum joacă astăzi, și la Petrila.

Schimbi și lista pentru campionat și lista UEFA, păi ce facem? A pregătit Șumudică echipa și cu Jablonec? Să te bată Jablonec, de pe locul 11 din Cehia, ce naiba? Și la Botoșani ai ajuns să dai un șut la poartă, de a făcut treabă mare vrabia pe minge până a ajuns la poartă?

Am fost votat pe o listă scurtă să preiau naționala Turciei. Nu pot accepta ca un coleg să mă atace, nu vorbeam dacă nu mă ataca.

Eu m-am referit doar la ce s-a întâmplat, am fost atacat. Atâta tot.

Nu este problema mea discuția din avion. Eu nu am auzit așa ceva. Nici nu infirm, nici nu confirm, eu nu am auzit. Atât am vrut să spun și vreau să închei. Mă deranjează când un coleg de breaslă aruncă cu gunoi în munca celorlalți.

E momentul să se oprească și să nu își mai atace colegii. Să dea Dumnezeu să le meargă bine, să ia titlul și să fie iar în primăvara europeană.

Atât îi spun: „Dan, oprește-te din a mai vorbi de Șumudică! Șumudică este istorie la CFR Cluj, astea sunt rezultatele tale de când te-ai întors la CFR!”, a declarat Marius Șumdudică, la PRO X.