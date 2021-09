„Ei nu plecau dacă eram la CFR!” Atac al lui Petrescu la adresa lui Șumudică + Jucătorul care l-a impresionat: „Nu am văzut așa ceva”

Dan Petrescu a vorbit despre lotul său.

Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre situația echipei sale, care va juca în Conference League în acest sezon. Petrescu este nemulțumit de numărul de jucători pe care i-a putut trece pe lista pentru cupele europene, dar și de faptul că nu are un mai consistent, cu jucători cu experiență mai mare.

Cu această ocazie, tehnicianul l-a atacat pe Marius Șumudică, fostul antrenor al clubului care a fost dat afară cu mare scandal de patronul Neluțu Varga, după ce i-a interzis accesul la stadion și l-a ținut pe antrenor la poarta arenei. Petrescu a criticat deciziile de a-i lăsa pe Paulo Vinicius și Mario Rondon să plece de la echipă.

„Dacă eram la CFR, vă spun că Vinicius și Rondon nu plecau. Știți că am ceva pentru jucătorii cu experiență. Nici pe Itu nu am reușit să îl țin, e profilul care îmi place mie, dar avem jucători pe post. Dacă nu era lista, 100% rămânea.

Din ce am văzut la antrenament, Omrani nu a vorbit nimic de plecare, e foarte fericit și foarte concentrat. Nu se știe dacă se mai pleacă de la echipă. Alibec stă cel puțin o lună”, a spus Dan Petrescu pentru Digi Sport.

„Nu am văzut așa ceva!”

Tehnicianul campioanei României a fost întrebat și despre starea lui Emmanuel Culio, care a revenit în Gruia și a fost integrat în lotul lui Petrescu, în ciuda faptului că are 38 de ani. Acesta l-a lăudat pe mijlocașul argentinian, dezvăluind că jucătorul se află într-o formă de zile mari.

„Patronul echipei, când am venit, m-a întrebat dacă nu aș vrea să îl aducem pe Culio. I-am spus că vreau, am vorbit cu el și poate să mă ajute nu doar ca jucător, ci și ca spirit în vestiar. La cum se comportă la antrenamente, aleargă cel mai mult dintre toți, nu am văzut așa ceva”, a concluzionat antrenorul.