Pariul lui Ilie Dumitrescu: "Are potențial mare, e un target pentru echipele importante"

Ilie Dumitrescu (52 de ani) a identificat un fotbalist încântător din Liga 1.

UTA s-a impus aseară, în deplasarea, cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0, în ultima partidă a etapei a șaptea a Ligii 1.

Echipa lui Laszlo Balint și-a asigurat victoria în ultimele minute de joc, datorită reușitei lui David Miculescu. Astfel, arădenii urcă pe locul trei în clasament, la două puncte distanță de Rapid și șapte puncte de liderul CFR Cluj.

De cealaltă parte, Gaz Metan a ajuns la al șașelea meci consecutiv fără victorie și se află pe penultimul loc în clasament.

Dorit la FCSB, atacantul echipei lui Laszlo Balint, David Miculescu, l-a impresionat pe fostul mare fotbalist al Generației de Aur, Ilie Dumitrescu.

Pariul lui Ilie Dumitrescu

”Miculescu este un jucător promițător, cred că ar fi un target pentru echipele importante, pentru că are un potențial mare.

Are fizic foarte bun, joacă un fotbal total, face și faza defensivă, apare foarte bine și la finalizare, este un jucător de mare perspectivă”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

În urmă cu două săptămâni, antrenorul arădenilor, Laszlo Balint, a lăsat să se înțeleagă că Miculescu nu va părăsi UTA.

"Ne bazăm pe el, e jucător important și nu doar pentru vârsta sa. Are valoare, ne dorim să crească alături de noi. Eu cred că el mai are multe de spus la UTA. Eu am avut informația de la club și anume că Miculescu rămâne”, a spus Balint.