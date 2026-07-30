Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2

Florin Tănase, trântit în careu: ce indică reluările la cea mai controversată fază din prima repriză

În minutul 29 al meciului, Aymen Boutoutaou a trimis o pasă pe poziție viitoare către Florin Tănase, care a sprintat și a trimis în spate.

În același moment, căpitanul roș-albaștrilor a fost trântit de stoperul lui Auda, Ariel Arroyo. Arbitrul Tom Owen nu a schițat însă niciun gest și a lăsat jocul să curgă.

Mai jos, reluările cu posibilul fault. Meciul Auda - FCSB din al doilea tur preliminar Conference League nu dispune de tehnologie VAR.