Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2.

La momentul redactării acestui articol scorul este 0-0, chiar dacă FCSB a avut mai multe ocazii importante, care pot fi revăzute pe site-ul Sport.ro.

Controversă la golul anulat lui FCSB: cum a marcat Daniel Bîrligea

Roș-albaștrii a început în forță meciul retur din preliminariile Conference League și au introdus primii mingea în poartă, dar tușierul nu a validat reușita lui Bîrligea.

Cisotti l-a găsit pe atacantul lui FCSB în careu, iar atacantul înscrie cu poarta goală. Reușita roș-albaștrilor a fost anulată pe motiv de offside, după ce tușierul a ridicat steagul pe motiv de offside.

Echipele de start:

Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou

Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda

Antrenor: Didier Zanetti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa