CFR CLUJ - ALASHKERT 5-0 | Ardelenii fac spectacol si se califica fara emotii in play-off-ul Europa League! Dudelange, urmatorul adversar

FINAL DE MECI! CFR Cluj invinge cu 5-0 formatia Alashkert. Dubla lui Omrani si reusitele lui Culio, Hoban si Mailat ii duc pe clujeni in play off-ul Europa League, acolo unde vor da peste Dudelange!



Min 90 + 2 GOOOOL CFR! Mailat duce scorul la 5-0 in minutele din prelungiri

Min 69 Omrani, autorul dublei, este inlocuit de Mailat!

Min 62 GOOOOL CFR! Omrani reuseste dubla! Ardelenii fac spectacol.

Min 58 GOOOOL CFR! Hoban inscrie in urma unui corner! CFR Cluj nu mai are nici cea mai mica emotie in privinta calificarii.

Min 46 A inceput repriza a doua!

45+4 Final de prima repriza!

Min 45+1 GOOOOOL CFR! Omrani reuseste cel mai frumos gol al serii in Europa: sut spectaculos, din 16 metri central, sub bara.

Min 43 Vatca are o parada fabuloasa si evita un gol ca si facut al armenilor. Cea mai mare ocazie a lui Alashkert.

Min 30 CFR Cluj a fost foarte aproape si de golul 2. Portarul lui Alashkert a avut o interventie providentiala si a reusit sa blocheze.

Min 19 GOOOOOOOL CFR Cluj! Culio executa lovitura de la 11 metri si marcheaza! CFR, tot mai aproape de calificare.

Min 18 Omrani obtine o lovitura de la 11 metri.

Min 8 Tucudean este lansat cu o pasa peste apararea armenilor. Arbitrii opresc faza pentru off-side.

Min 1 A inceput partida!



Echipa de start a CFR-ului:

CFR Cluj: Vatca - Camora, Muresan, Vinicius, Peteleu - Culio, Hoban, Djokovic - Omrani, Tucudean, Paun

Rezerve: Farcas, Manea, Lang, Mailat, Ionita, Bordeianu, Ndip Tambe

FC Alashkert: Ognjen Cancarevic - Mladen Zeljkovic, Danijel Stojkovic, Oliver Praznovsky, Gagik Daghbaşian - Artak Grigorian, Artur Edigarian - Uros Nenadovic, Danilo Sekulic, Artak Edigarian - Edgar Manucearian

Rezerve: Henri Avaghian - Gustavo Marmentini, Goran Antonic. Artak Dasian, Artem Simonian, Jefferson, Cesar Romero Jr.

CFR Cluj - Alashkert, ora 20:00, este partida care poate duce echipa ardeleana in play-off-ul Europa League. CFR Cluj a castigat meciul tur din Armenia, scor 2-0, si este mare favorita la calificare.

CFR Cluj a castigat ultimele trei partide, inclusiv meciul tur din Armenia, si este la doar un pas de play-off-ul Europa League. Conceicao nu se va putea baza pe doi jucatori importanti pentru returul cu Alashkert.

Arlauskis si Deac sunt accidentati si nu vor juca in aceasta seara. "Arlauskis a jucat intr-un picior in ultima vreme, a degajat numai cu stangul sau cu mana. Are o intindere usoara, speram ca intr-o saptamana va putea sa joace din nou. La randul lui, Ciprian Deac va face un RMN de control si, in functie de rezultat, se vor lua deciziile care se cuvin. Daca RMN-ul arata bine, cred ca va reveni in doua saptamani", a declarat Iuliu Muresan.

"Stim ce fel de echipa vom intalni, o echipa buna, care va incerca sa intoarca rezultatul. Asta le-am spus si jucatorilor, ii respectam, dar trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca altfel vom avea probleme", a declarat antrenorul clujenilor, Antonio Conceicao.

Echipele probabile:



CFR Cluj: Vatca - Muresan, Vinicius, Peteleu, Camora - Hoban, Djokovic, Culio - Omrani, Tucudean, Paun

Alashkert: Cancarevic - Yedigaryan, Voskanyan, Stojkovic, Praznovsky, Daghbashyan - Marmentini, Grigoryan, Yedigaryan, Jefferson - Nenadovic