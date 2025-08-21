CFR Cluj a avut parte de o primă repriză de coșmar în Suedia. Hacken a început ”ca din tun” și a marcat de patru ori, după care Korenica a redus din diferență.



Evident, Dan Petrescu a avut o replică înainte de startul reprizei secunde. A efectuat o singură schimbare, înlocuindu-l pe Sheriff Sinyan cu Leo Bolgado.



În prima partea a jocului, antrenorul de la CFR Cluj a fost forțat să mai facă o modificare în partea secundă. Keita nu a mai putut continua jocul, iar Petrescu l-a trimis în teren pe experiemntatul Damjan Djokovic.



Hacken și CFR Cluj, eliminate din Europa League



Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general.



În aceeași situație se află și Hacken, care a pierdut cu 1-2 în al treilea tur din Europa League cu norvegienii de la Brann.



Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

