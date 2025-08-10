Forul european a sancționat clubul patronat de Mihai Rotaru cu o amendă totală de 32.000 de euro, principalul motiv fiind folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea de obiecte pe suprafața de joc. Mai mult, oltenii au primit și o sancțiune de închidere parțială a stadionului, cu suspendare.



Rădoi, luat la ochi de UEFA



Pe lângă problemele cauzate de suporteri, Comisia de Disciplină de la Nyon a taxat și alte nereguli. Craiova a mai primit o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces și un avertisment pentru că nu a reușit să îi identifice pe fanii responsabili de incidente.



În mod surprinzător, UEFA l-a scos vinovat și pe antrenorul Mirel Rădoi pentru startul întârziat al partidei.



"Comisia a decis: Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 20.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pentru un meci din competițiile UEFA, pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea obiectelor în teren.



Închiderea parțială a stadionului amintită mai sus este suspendată pentru o perioadă de probațiune de doi ani (...) Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces (...) Să îl avertizeze pe Mirel Matei Rădoi, antrenorul principal al Universității Craiova, pentru că este vinovat de întârzierea startului meciului", a transmis Comisia de Disciplină a UEFA.

