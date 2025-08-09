Costel Gâlcă a semnat cu Rapid după ce s-a sfârșit stagiunea precedentă, la câteva luni după ce a plecat de la Universitatea Craiova. În Bănie i-a luat locul Mirel Rădoi.



Iar oltenii, după ce au terminat sezonul precedent pe locul trei cu 40 de puncte, au evoluat în noua stagiune în preliminariile Conference League.



Universitatea Craiova a trecut în turul doi de Sarajevo, după 1-2 la Bosnia și 4-0 pe ”Ion Oblemenco”, iar în turul trei preliminar au învins-o pe Trnava în prima manșă cu 3-0.



Costel Gâlcă a văzut rezultatele excelente din Europa ale Universității Craiova și a reacționat ferm



Prezent la conferința de presă premergătoare meciului Oțelul Galați - Rapid de luni, 11 august, 21:30, Costel Gâlcă a fost întrebat și despre performanțele Craiovei din acest sezon, care se află și în coasta giuleștenilor în vârful clasamentului cu același număr de puncte, 10, dar cu un golaveraj mai slab.



”(n.r. Cum comentați rezultatul Craiovei că este și munca dumneavoastră acolo?) Nu mai e munca mea. Eu am plecat. E munca celor care sunt prezenți și trebuie felicitați, au avut un parcurs destul de bun.



Și, cum am spus-o de multe ori, și pe celelalte echipe care participă în cupele europene trebuie să le sprijinim. E important pentru fotbalul românesc, pentru coeficientul nostru”, a spus Costel Gâlcă.



Universitatea Craiova, în perioada de mercato



Veniri - Luca Băsceanu (FCV Farul / 1 milion de euro), Assad Al-Hamlawi (Slask Wroclaw / 1 milion de euro), Oleksandr Romanchuk (Kryvbas / 750.000 de euro), Mihnea Rădulescu (Petrolul / 400.000 de euro), Pavlo Isenko (Vorskla Poltava / 350.000 de euro), Darius Fălcușan (Empoli U20 / 300.000 de euro), Nikola Stevanovic (Oțelul Galați / 100.000 de euro), David Matei (CSA Steaua / 75.000 de euro), Tudor Băluță (Slask Wroclaw / gratis), Alexandru Crețu (Al-Wehda / gratis), Samuel Teles (Oțelul Galați / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Andrei Ivan (Adanaspor), Jovan Markovic (Oțelul Galați), Jalen Blesa (Dinamo Batumi), David Lazar (FC Buzău)



Plecări - Alexandru Mitriță (Zhejiang PFC / 2 milioane de euro), Denil Maldonado (Rubin Kazan / 1.6 milioane de euro), Takuto Oshima (FC Noah / 500.000 de euro), Andrei Ivan (Panserraikos / gratis), Mihai Căpățînă (Ordabasy / gratis), Gjoko Zajkov (Ajman Club / gratis), Alexandru Ișfan (FCV Farul / gratis), David Lazar (CFC Argeș / gratis), Jovo Lukic (FCU Cluj / gratis), Relu Stoian (Metalul Buzău / gratis), Jalen Blesa, Marcus Păcurar, Iago Lopez (contracte reziliate), Alisson Safira (Santa Clara / împrumut expirat), Ștefan Bană (Oțelul / împrumutat)

