Pentru echipa pregătită de Mirel Rădoi urmează meciul din Bănie de pe ”Ion Oblemenco” împotriva lui FC Hermannstadt (duminică, 10 august, ora 18:30). Partida va conta pentru etapa #5 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Ulterior, Universitatea Craiova se va deplasa în Slovacia pentru returul cu Spartak Trnava, care pare doar o formalitate de îndeplinit, având în vedere scorul din tur.



Totuși, Mirel Rădoi are o temere că elevii săi pot intra prea relaxați și pot pierde controlul meciului. Mai ales că Universitatea Craiova a tremurat de fiecare dată când a condus cu 3-0. Mai întâi în prima etapă la Arad (3-3 vs. UTA), apoi cu CFR Cluj (3-2).



Marea frică a lui Mirel Rădoi înainte de returul cu Trnava, chiar dacă Univ. Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie: ”Mi-e teamă!”



”Venim după o lună foarte bună. Mi-e teamă din punct de vedere emoțional ca băieții să nu se relaxeze, pe asta o să mizăm azi la antrenament, în analiza de diseară, în analiza de mâine, ca ei să fie concentrați, pentru că întâlnim o echipă foarte organizată, o echipă care nu îți dă spații să joci ceea ce vrei tu.



De foarte multe ori domină jocul fără minge, obligă adversarul să joace în zonele pe care ei și le doresc. După aceea o tranziție pozitivă foarte bună, foarte rapidă. În momentul în care recuperează mingea, de obicei prima pasă este jucată în față, să poată să surprindă adversarul.



Va fi un joc foarte dificil și pe fondul emoțional pe care îl avem, o stare bună după această calificare. Cumva o să fie și un număr mare de spectatori, iar jocul nostru sunt sigur că va avea de suferit. Nu vom avea foarte multe ocazii, pentru că ocupă foarte bine spațiile.



Dacă ne uităm, și Universitatea Cluj, care e o echipă care la fiecare partidă are cel puțin două-trei ocazii, cu ei nu au avut la fel de multe ocazii. Dar una peste alta sper ca meciul nostru de mâine seară, în fața propriilor suporteri, să se termine cu o victorie”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

