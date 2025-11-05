Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Allianz Stadion” din Viena în etapa cu numărul trei din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



Confruntarea dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Steven Nsimba are o singură dorință înainte de Rapid Viena - Craiova: ”Nu contează dacă sunt titular, rezervă sau în fața televizorului”



La conferința de presă premergătoare meciului, Steven Nsimba a ținut să puncteze că va da totul pentru echipă și că își oltenii își doresc din suflet să obțină toate cele trei puncte.



”Ne dorim să câștigăm acest meci, vom da totul pentru a lua cele 3 puncte. Suntem pregătiți pentru meci. Rapid Viena e o echipă dificilă, care are un stil agresiv. Am văzut că nu au obținut nici un punct în primele două meciuri, deci vor da totul pentru a obține puncte.



Avem o încredere mare după meciul cu Rapid, chiar dacă nu am câștigat. Conference League e o competiție diferită, dar noi vom da totul pentru a obține victoria.



Eu sunt aici să dau totul, respect deciziile antrenorului. Nu contează dacă sunt titular, rezervă sau dacă văd meciul în fața televizorului, eu voi da oricum totul pentru echipa mea. Nouă nu ne e frică de nimeni”, a spus Steven Nsimba la conferința de presă.

