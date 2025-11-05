Universitatea Craiova se pricepe de minune la marcarea unor „autogoluri“ memorabile! Nu de azi, de ieri, ci de ani buni, oltenii sunt în stare să pornească ca din tun într-un sezon, pentru ca, ulterior, să aibă o cădere zgmotoasă. Iar asta din cauza unor scandaluri interne.

Tocmai de aceea, episodul neplăcut care, recent, l-a avut pe Ștefan Baiaram în prim-plan n-a fost tocmai unul surprinzător. Pentru că a venit la fix, într-un moment în care echipa mergea bine. Așadar, „specialitatea casei“ la olteni ne-a fost servită și în acest sezon prin acest scandal.

Steven Nsimba, mesaj subtil pentru Ștefan Baiaram

Între timp, ecourile acestui caz au mai trecut. Baiaram a revenit în grațiile antrenorului Rădoi, iar Universitatea Craiova se pregătește de meciul de mâine seară (ora 22.00) cu Rapid Viena în a 3-a etapă din Conference League.

Prezent la conferința de dinaintea partidei, la Viena, atacantul Steven Nsimba a fost întrebat, la un moment dat, cum ar reacționa dacă ar afla că nu va fi inclus în primul „11“. Răspunsul francezului a fost o „palmă“ pentru colegul său de echipă care, recent, a provocat un scandal monstru, la Craiova, prin atitudinea sa de vedetă „deranjată la stomac“.

„Eu respect în totalitate deciziile antrenorului. Pentru mine nu contează dacă sunt titular, dacă sunt pe banca de rezerve, în tribună sau în faţa televizorului, eu voi da întotdeauna totul pentru această echipă, atunci când este nevoie de mine“, a spus vârful de 29 de ani.

În continuarea dialogului cu jurnaliștii prezenți la conferință, Nsimba a prefațat și partida de mâine cu Rapid Viena.

„Vrem să câştigăm acest meci, ca pe toate celelalte. Trebuie să dăm totul pe teren pentru a câştiga cel puţin un punct. Rapid Viena este o echipă foarte puternică, în primele două meciuri nu a obţinut niciun punct aşa că îşi va dori, cu siguranţă, să câştige împotriva noastră. Noi avem o încredere mare după ultimul meci, cel cu Rapid din campionat, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm. Nouă nu ne este frică de nimeni, am venit aici să câştigăm“, a spus Nsimba.

În acest sezon, vârful Universității a avut 20 de apariții, 8 goluri și 3 pase de gol pentru formația din Bănie.

