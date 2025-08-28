La finalul partidei, Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului, a dezvăluit că a trăit meciul la intensitate maximă și a oferit o reacție memorabilă, copleșit de emoția performanței.



"O seară superbă, nici nu știu să-mi găsesc cuvintele. E nebunie ce e aici", a transmis "Sorinaccio", la Digisport, vizibil marcat de atmosfera de pe stadion. Fostul mare jucător și antrenor al oltenilor consideră că această calificare reașează Craiova pe harta fotbalului continental.



"E seara care ne relegitimează internațional. De 10, 11 ani tot ne chinuim să fim în elita europeană. Deocamdată o luăm treptat, la anul vedem", a adăugat Cârțu.



Cadoul perfect la 70 de ani



Oficialul Craiovei a mărturisit că această performanță reprezintă o satisfacție personală imensă și le-a mulțumit jucătorilor lui Mirel Rădoi pentru dăruirea de care au dat dovadă.



"Atmosfera asta ne-a lipsit la finala cu CFR, la meciul cu Beer-Sheva. Mi-au adus o satisfacție și mie, la 70 de ani pe care îi am. Sunt mulțumit și le mulțumesc lor pentru ce au făcut. Au fost senzaționali", a punctat Cârțu. Acesta a recunoscut că a avut emoții în timpul partidei: "Da, normal că am avut emoții. Au avut șansă și acolo când au dat gol în ultimele minute (n.r. - în tur). Poate nu era concentrarea asta dacă era 2-0".



Deși turcii au deschis scorul prin Selke, oltenii, împinși de la spate de un public fantastic, au revenit spectaculos. Alex Cicâldău a restabilit egalitatea după doar două minute, iar Ștefan Baiaram a adus Craiova în avantaj în minutul 27. Scorul final a fost stabilit de Steven Nsimba, în minutul 81, imediat după ce oaspeții au rămas în zece oameni.



Astfel, Universitatea Craiova se impune cu 5-2 la general și va juca în premieră în grupele unei competiții europene, aducând o bucurie imensă în Bănie.

