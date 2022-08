Totul despre adversara lui Sepsi Sf. Gheorghe din Conference League. Cine e Djurgardens, echipa care are culorile României pe stemă  

Joi, de la 21:00, la Sfântu Gheorghe, Bogdan Mitrea și colegii lui vor avea de înfuntat un adversar foarte dificil, clubul suedez Djurgardens IF. În singura confruntare de până acum contra echipelor românești din cupele europene, nordicii au fost eliminați de CFR Cluj (Europa League, turul 3 preliminar, 2020-2021, 0-1), în perioada pandemiei de coronavirus, când calificarea se disputa într-o singură manșă. Dacă vor trece în faza următoare, covăsnenii vor da piept cu învingătoarea "dublei" APOEL Nicosia (Cipru) şi Kyzylzhar Petropavlovsk (Kazahstan).



Djurgardens IF

Data înființării - 1891, clubul sportiv / 1899, secția de fotbal / primul meci jucat, în iulie 1899, 1-2 cu AIK Solna

Denumirea completă - Djurgardens IF Fotbollsforening

Stadion - Tele2 Arena, cartierul Johanneshov, Stockholm, Suedia / 30.000 de locuri, inaugurat în 2013, cost - 290 milioane de euro

Antrenori - Kim Bergstrand (54 de ani) / fost atacant la AIK Solna (1986-1994), Hammarby IF (1995-1998), Nacka FF (1998-2001), Brommapojkarna (2001-2002) / le-a antrenat pe Nacka FF (2001), Brommapojkarna (2003-2007, juniori), Brommapojkarna (2008-2010), IK Sirius (2012-2018), Djurgardens IF (2018-prezent) // Thomas Lagerlof (50 de ani) / fost mijlocaș la AIK Solna (1990-2001), FK Lyn (2002-2004), Brommapojkarna (2004-2007) / le-a antrenat pe AIK Solna (2007-2008, asistent), Vasby United (2008-2011), IK Sirius (2012-2018), Djurgardens IF (2018-prezent)

Valoare lot - 15.80 milioane de euro (față de Sepsi, 13.10 milioane de euro)

Cei mai valoroși jucători - Hjalmar Ekdal (2.5 milioane de euro), Hampus Finndell (1.5 milioane de euro), Magnus Eriksson (1.2 milioane de euro), Victor Edvardsen (1.2 milioane de euro), Gustav Wikheim (1 milion de euro), Isak Hien (1 milion de euro) / Cei mai bine cotați jucători de la Sepsi sunt Roland Niczuly (1.2 milioane de euro), Ion Gheorghe (1.2 milioane de euro), Marius Ștefănescu (900.000 de euro), Mihai Bălașa (800.000 de euro), Denis Ciobotariu (700.000 de euro), Nicolae Păun (7000.000 de euro)

Palmares intern - campioană (1954-1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019) și vicecampioană (1962, 1967, 2001) în Allsvenskan / câștigătoare (1989-1990, 2002, 2004, 2005, 2017-2018) și finalistă (1951, 1974-1975, 1988-1989, 2012-2013) a Cupei Suediei

Cele mai bune rezultate din cupele europene - sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni, 1955-1956, 1-3 și 0-1 cu Hibernian / finalistă a Nordic Cup (1959-1962) /

Confruntările cu echipele românești - CFR Cluj, Europa League, turul 3 preliminar, 2020-2021, 0-1

Sezonul trecut - locul 3 în campionat, cu 57 de puncte în 30 de etape, după Malmo FF (59p, +28) și AIK Solna (59p, +20) / a pierdut în semifinalele Cupei Suediei, 0-1 cu Malmo FF, câștigătoarea trofeului

Situația actuală - lider în Allsvenskan, cu 33 de puncte în 16 meciuri, înaintea celor de la Hacken (32p), AIK (31p), Hammarby (30p) și Malmo (30p)

Supranume / culori - "Jarnkaminerna" ("Sobele de Fier"), "Blaranderna" ("Dungile albastre"), "Stockholms stolthet" ("Mândria orașului Stockholm") / prescurtare - DIF / galben, roșu și albastru

Finanțare - deținut de compania media Modern Times Group MTG AB și câteva sute de investitori reuniți în Djurgarden Fotboll AB

Particularități ale lotului - Djurgardens are 15 jucători autohtoni, în lotul de 24 / dintre stranieri, trebuie remarcați internaționalii Rasmus Schuller (Finlanda), Emmanuel Banda (Zambia), Frank Odhiambo (Kenya), portarul rus Aleksandr Vasyutin (împrumutat de la Zenit St. Petresburg), bosniacul Haris Radetinac sau internaționalii norvegieni de tineret Leo Conic și Gustav Wikheim / în lot se găsesc și 5 jucători selecționați la naționala Suediei, cel mai cunoscut fiind Pierre Bengtsson (42 selecții, ex-FC Copenhaga, Mainz) / stilul de joc al echipei suedeze pune în valoare forța fizică a jucătorilor, a cărei medie de înălțime este de peste 185cm, dar și o foarte bună disciplină tactică / în această vară, Djurgardens a vândut doi dintre cei mai buni jucători Edward Chilufya (FC Midtjylland, 2.4 milioane de euro) și Aslak Fonn Witry (AZ Alkmaar, 1.75 milioane de euro)

Primul "11" probabil - Jacob Widell Zetterstrom (Suedia, 197cm) - Piotr Johansson (Suedia, 185cm), Hjalmar Ekdal (Suedia, 187cm), Isak Hien (Suedia, 191cm), Pierre Bengtsson (Suedia, 178cm) - Hampus Finndell (Suedia, 177cm), Magnus Eriksson (Suedia, 180cm), Rasmus Schuller (Finlanda, 179cm) - Haris Radetinac (Bosnia, 187cm), Victor Edvardsen (Suedia, 185cm), Joel Asoro (Suedia, 175cm)

Foto - @djurgarden