Și pentru jurnaliștii danezi, FCSB e Steaua! Prezentare incredibilă a lui Gigi Becali: "Unul dintre cei nebuni patroni din Europa"

Formația antrenată de Nicolae Dică va evolua împotriva celor de la West Ham, Anderlecht și Sikeborg, în grupa B. Jurnaliștii danezi au făcut o prezentare adversarelor lui Sikebork IF, iar unul dintre punctele de atracție pentru aceștia l-a reprezentat Gigi Becali, patronul de la FCSB.

"Nu mai sunt ceea ce erau odată, dar este o echipă care joacă în mod constant în Europa și care are o experiență diferită față de cei de la SIF. Va fi un test imens pentru danezi, dar dacă Silkeborg IF va avea puțin noroc, ar putea face puncte. În plus, avem parte de întâlnirea cu unul dintre cei nebuni patroni din Europa, Gigi Becali.

Vorbim despre declarații clare împotriva vaccinului COVID-19, care a determinat numeroși jucători de la Steaua să nu se vaccineze, despre declarații xenofobe, despre amenințări împotriva jurnaliștilor, despre evaziuni fiscale, printre multe alte ilegalități.. jurnaliști care 'trebuie împușcați'. Este un sălbatic", a scris Troels Bager Thøgersen, redactorul șef al publicației Tipsbladet.

Grupa B în Conference League

West Ham

FCSB

Anderlecht

Silkeborg

