Reacția lui MM Stoica după ce a aflat adversarele din Conference League

FCSB a picat într-o grupă dificlă în Conference League. Venind din urna a doua, "roș-albaștrii" se vor duela cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg. Potrivit Transfermarkt, trupa din Berceni se situează pe a treia poziție cu privire la valoarea echipei pe piață.

Mihai Stoica, managerul FCSB-ului, a reacționat printr-un mesaj pe rețelele social media la adresa adversarelor din Conference, evidențiind faptul că echipele cu care elevii lui Dică au picat se află la un nivel de dificultate între Champions și Europa League.

„Pentru grupa noastră trebuia inventată o competiție intermediară între Champions League și Europa League.

So good to be back…”, a scris MM Stoica pe Facebook.

Viking - FCSB 1-3

"Roș-albaștrii" au deblocat tabela rapid, ca în meciul de pe Arena Națională, grație reușitei lui Malcom Edjouma (2'). În minutul 26, însă, Tripic a restabilit egalitatea din penalty și a rămas 1-1 până la pauză. La scorul respectiv, FCSB nu se califica.

În partea a doua a meciului, Dică i-a trimis în teren pe Radu Boboc, Răzvan Oaidă, Marco Dulca și pe Ianis Stoica. FCSB a reușit, astfel, să majoreze diferența de două ori: prin Andrei Cordea în minutul 54 și prin Radunovic, în ultimele momente de joc (90+4').

Această performanță va aduce în conturile clubului aproximativ trei milioane de euro, sumă la care se vor mai adăuga și bonusurile din partea UEFA pentru rezultatele din grupe. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.