Belgienii, fascinați de Octavian Popescu și Nicolae Dică: "Amploarea talentului său e imensă"

Formația antrenată de Nicolae Dică va evolua împotriva celor de la West Ham, Anderlecht și Sikeborg, în grupa B. Jurnaliștii belgieni au făcut o prezentare adversarelor lui Anderlecht, Octavian Popescu și revenirea lui Nicoale Dică fiind principalele puncte de atracție pentru aceștia.

"Jucătorul de urmărit: Octavian Popescu, perla lui Gigi Becali, comparat cu Gică Hagi

În România, Octavian Popescu (19 ani) este văzut ca o nouă stea. Amploarea talentului său e imensă și este adesea comparată cu cea a lui Adrian Mutu, a cărui carieră a dezamăgit o țară întreagă. Unii oameni (în mod periculos?) merg și mai departe: 'Are ceva diferit de ceea ce am avut până acum în fotbalul românesc. Nu am mai văzut un jucător așa talentat de la Gheorghe Hagi', a declarat Dorinel Munteanu, jucător care a evoluat la Bruges în anii '90 și a purtat tricoul naționalei de 132 de ori. Sezonul trecut, Octavian Popescu a avut cifre excelente: 10 goluri și 4 assisturi în 38 de ani. Problema este în acest an, după repoziționarea pe teren, când și-a pierdut elanul. Românul nu a marcat oână acum, în 690 de minute jucate. Cel mai mare regret al lui Gigi Becali, fanaticul președinte de la Steaua: 'Octavian este dezamăgitor. Dar ce vreți să fac? Nu îl mai recunosc...'

Antrenorul Dică s-a întors

Din fericire, Nicolae Dică cunoaște echipa. Fostul atacant internațional (32 de selecții, 9 goluri) este la curent cu caracterul vulcanic al patronului clubului. Anul trecut, Gigi Becali a transformat scaunul de antrenor într-o catapultă, succedându-se rând pe rând Anton Petrea, Dinu Todoran, Edward Iordănescu și iar Anton Petrea, înainte de a fi adus Nicolae Dică, care a mai trecut pe la echipa din capitală. Revenirea sa este o reușită pe plan european, însă în campionat lucrurile nu stau la fel de bine, echipa având o singură victorie în cinci etape", au scris cei de la Derniere Heure.

