Reacția lui Gigi Becali după aflarea adversarilor din Conference League: "Mai bine de atât ce vrei?"

Formația antrenată de Nicolae Dică va evolua împotriva celor de la West Ham, Anderlecht și Sikeborg, în grupa B.

"Asta e cel mai important. Mi-a spus MM că și-ar dori Anderlecht și West Ham. Ca valoare, ce? Nu mai îmi e teamă de nicio echipă. Importanți au fost banii câștigați că am ajuns în grupe. Mai bine de atât, ce vrei?

Am spus că mă retrag dacă nu merg în grupe. La ora aia aveam 3 milioane minus banii lui Tănase, aveam 1 milion de euro salariul lui Tănase.... e diferență de 10 milioane acum. Pe plus. Voi vorbiți... dar când e vorba să dai sau să iei milioane de euro. E gravă treaba! Tot timpul am avut capul pe umeri, nu trebuie să înghețe picioarele", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

- West Ham are trei eșecuri în primele trei etape din Premier League

- Declan Rice valorează 80 milioane de euro

- Echiipa e antrenată de David Moyes, fostul antrenor al lui Everton, formație învinsă de "roș-albi" cu 5-1

Grupa B în Conference League

West Ham

FCSB

Anderlecht

Silkeborg