Ararat-Armenia - U Cluj, prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, se joacă joi, de la ora 19:00, pe FFA Academy Stadium din Erevan.

Alex Chipciu, înainte de Ararat-Armenia - U Cluj: "Nu mă așteptam să fie nebunia asta. Se preconizează 300-400 de fani"



Deși stadionul pe care joacă Ararat-Armenia are o capacitate de doar 1.400 de locuri, U Cluj va beneficia de o susținere importantă, cel puțin 300 de suporteri ardeleni fiind așteptați la Erevan. Inclusiv primarul Emil Boc va fi prezent la joc.



Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul Universității Cluj, a făcut o comparație cu meciul lui FCSB împotriva celor de la Shkendija și spune că echipa sa nu va trata cu superioritate adversara din Conference League. Fostul campion cu FCSB și CFR se declară impresionant de susținerea de care va avea parte U Cluj în Armenia.



"FCSB a avut viață grea și în Andorra.Aseară, cred că a fost meciul la discreția lui FCSB și cred că se vor califica, dar ce s-a întâmplat aseară arată că lucrurile sunt imprevizibile. E și frumos că e imprevizibil. D-asta e frumos fotbalul. Cu siguranță noi nu suntem acum într-o stare în care să credem că vom avea un meci ușor. Nu, vom avea un meci greu! Suntem conștienți de treaba asta și sperăm să ieșim învingători.



Dacă vor veni 300-400 de suporteri, atât cât se preconizează, cu siguranță vor acapara energia din timpul meciului, iar ăsta va fi un plus pentru noi. Nu mă așteptam să fie nebunia asta. Mă gândeam că la Erevan e greu să ajungi, dar oamenii s-au mobilizat. O parte au venit cu noi, o parte prin alte rute", a spus Chipciu, la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: "Vreau să văd jucători responsabili și curajoși"



De partea cealaltă, Ioan Ovidiu Sabău a părut și el emoționant de momentul istoric în care se află U Cluj. Tehnicianul a repetat de mai multe ori cuvântul "curaj" și a făcut o descriere a echipei din Armenia.



"După atâția ani, am această onoare să reprezint în Conference League clubul care m-a format, acolo unde am debutat și unde am avut cele mai frumoase amintiri ca jucător. Acum, vreau să am și ca antrenor. E o mare responsabilitate. Te încarcă să vezi câți fani avem și cât de mult iubesc această echipă. E fantastic să vezi această energie. Asta trebuie să ne facă să înțelegem cât de mulți fani sunt în spatele acestei echipe. I-am făcut mândri și vrem să-i facem în continuare mândri de noi. Au făcut niște sacrificii pentru a fi alături de noi și vreau să văd jucători responsabili și curajoși.



Sper să găsesc soluțiile cele mai bune. Nu vreau să fie doar o prezență și o realizare că am ajuns aici. E o experiență importantă pentru cei care n-au mai jucat în cupele europene. E important să avem acea încredere și acel curaj pentru astfel de jocuri. Sigur, nici noi nu suntem la un nivel bun, chiar dacă am jucat două meciuri oficiale în campionat.



Ararat e o echipă cu un nou staff, cu jucători brazilieni, cu portughezi, dar au calitate individuală. Am analizat adversarul, am văzut cum abordează jocul, dar prea puțin pentru că a fost un joc amical cu Dinamo Tbilisi. E clar că sunt mulți care vor să impresioneze antrenorul. Va trebui să ne ridicăm la nivelul acestei competiții. Vreau să văd curaj! Temperatura va fi foarte ridicată și va trebui să jucăm inteligent. Fiind două jocuri, trebuie să fim și echilibrați", a spus Ioan Ovidiu Sabău.