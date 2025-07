Universitatea Cluj a părăsit preliminariile UEFA Conference League, după un eșec dureros pe teren propriu, 1-2 cu Ararat-Armenia. După 0-0 în tur, „Șepcile roșii” visau la calificare, dar au fost învinse la Sibiu în prelungiri, cu gol decisiv în minutul 117.



Sabău a vorbit despre plecarea de la U Cluj, după eliminarea din Conference



Lukic deschisese scorul pentru clujeni în minutul 13, dar Ararat a egalat după pauză și a dat lovitura pe final, profitând de o nouă greșeală în defensiva echipei lui Ioan Ovidiu Sabău.



Antrenorul ardelenilor a fost extrem de sincer la conferința de presă, recunoscând că echipa nu e pregătită fizic, că lotul e subțire valoric și că nu a primit jucătorii ceruți în mercato. Sabău a lăsat să se înțeleagă că nu mai are mult timp la dispoziție pe banca Universității.



„Valoarea net superioară a adversarului. Cine se pricepe la fotbal se uită la detalii, vede diferența mare de valoare. E simplu.



În afara faptului că noi nu avem ritm, în minutul 60 i-au luat crampele. Au venit după o lună de vacanță, jucăm din 3 în 3 zile, nimeni nu ne așteaptă.



Eu sunt vinovat pentru că nu am fost destul de convingător. Nu am știut să mă impun atunci când am explicat ce se va întâmpla în următorul sezon. După un sezon atât de bun, unde jucătorii și-au întrecut limitele, aveau nevoie să aduc niște jucători lângă ei cu un plus de calitate să ridice nivelul.



Am adus jucători, am început pregătirea fără 8-9 jucători, au venit pe rând, nepregătiți. Lukic, ați văzut, în minutul 60 nu mai putea să alerge, avea crampe. Din păcate, se vede că nu ai ritm și ai un adversar în față căruia nu îi e teamă să joace fotbal.



Am avut șansele noastre, este adevărat. În prima repriză să facem 2-0 cu Lukic acolo, dar am fost dominați.



N-am reușit să facem pressing, sigur, acum depinde și ce adversar ai în față. În campionatul nostru, adversarii nu joacă așa. Din păcate, asta e realitatea.



Să aduc jucători a fost o variantă. A căzut. A fost a doua, a căzut. A treia, a patra. Atunci aduci a patra, a cincea variantă. Prima, a doua și a treia aveau calitate, dar erau niște cluburi pe care noi, ca și club, nu ni le permitem, se pare. Nu ne putem permite să facem mari investiții. Așteptările sunt mari, ați văzut ce dezamăgiți au plecat acești oameni. Ei nu au de unde să cunoască. Încercăm să explicăm, așa, printre rânduri, pentru cine știe să citească. Da, e destul de greu.



Tot respectul, jos pălăria în fața acestor oameni. Dacă anul trecut am fost peste ei, anul acesta ei au demonstrat într-adevăr că sunt mult peste noi ca susținere, ca împlinire. Echilibrăm balanța.



Cred în valoare, în muncă, în jucători implicați. Nu am trăit din noroc, din șansă. Când am plecat de acasă la 14 ani, am muncit, m-am sacrificat. Am știut să mă antrenez, am știut să dau totul pe teren. Nu mi-am bătut joc de oamenii care au venit la stadion.



Mai e nevoie de timp, dar asta nu înseamnă că e o garanție că vom depăși acest moment. Să vedem cum se adaptează acești jucători noi, dacă se adaptează la nivelul nostru. Avem răbdare. Să vedem cât timp mai am eu. Și pentru mine e tot mai complicat. Pentru că nu vreau să vând iluzii. Sunt foarte, foarte responsabil și e foarte greu să gestionez astfel de momente.



Campionatul ăsta arătăm rău.



Mă gândesc să vedem pe cine pun în teren. Nu știu dacă e atât de important cum vom arăta. Să vedem ce jucători se refac ca să am în teren. Va fi foarte greu.



Mă gândeam și la Chipciu, să nu îl accidentez, Cristea, Codrea, în mijloc să zic că mai descurc. Thiam a jucat destul de puțin. Vedem, va fi complicat. O săptămână foarte grea. Am pierdut și la Craiova, așa, în aparență am avut un joc destul de bun, dar nu, U Cluj nu a arătat așa anul trecut. Cu o altă stare de spirit.



Play-off-ul? Încă e departe. Încă se joacă. Încă sunt multe meciuri. Se mai așază lucrurile. Să vedem jucătorii când pot să alerge, să se simtă bine, cred că vom putea arăta un pic mai bine.



Lista e cam închisă, că e lista de 21. O să vină, să vedem ce jucători o să vină”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă de după meci.