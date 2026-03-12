Vândut de UTA, Costache are un start foarte bun la FC Noah. A debutat cu gol în Cupa Armeniei, la 2-1 contra lui Pyunik, iar joi a cucerit Supercupa Armeniei.

Valentin Costache a cucerit Supercupa Armeniei cu FC Noah

Cu Valentin Co﻿stache titular și pe teren până în minutul 62, FC Noah a trecut de Ararat-Armenia, scor 1-1, 4-2 după loviturile de departajare. Ararat-Armenia a deschis scorul în minutul 10, prin Zidane Benjaqui, iar FC Noah a egalat în prelungirile primei reprize, după un penalty transformat de Helder Ferreira.

Egalitatea s-a menținut în timpul regulamentar, iar meciul a trecut la loviturile de departajare, unde Ararat-Armenia a ratat de două ori și a pierdut Supercupa Armeniei în fața campioanei en-titre.