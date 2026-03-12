FOTO Valentin Costache a cucerit primul trofeu la noua echipă, după doar trei săptămâni!

Valentin Costache a cucerit primul trofeu la noua echipă, după doar trei săptămâni! Stranieri
Valentin Costache (27 de ani) s-a despărțit de UTA Arad în urmă cu trei săptămâni și a semnat cu FC Noah.

FC NoahValentin CostacheArarat-Armeniaarmenia
Vândut de UTA, Costache are un start foarte bun la FC Noah. A debutat cu gol în Cupa Armeniei, la 2-1 contra lui Pyunik, iar joi a cucerit Supercupa Armeniei.

Valentin Costache a cucerit Supercupa Armeniei cu FC Noah

Cu Valentin Co﻿stache titular și pe teren până în minutul 62, FC Noah a trecut de Ararat-Armenia, scor 1-1, 4-2 după loviturile de departajare. Ararat-Armenia a deschis scorul în minutul 10, prin Zidane Benjaqui, iar FC Noah a egalat în prelungirile primei reprize, după un penalty transformat de Helder Ferreira. 

Egalitatea s-a menținut în timpul regulamentar, iar meciul a trecut la loviturile de departajare, unde Ararat-Armenia a ratat de două ori și a pierdut Supercupa Armeniei în fața campioanei en-titre.

Pentru Valentin Costache este al șaptelea trofeu din carieră, după cele patru titluri de campion din Superliga și cele două Supercupe ale României, toate cu CFR Cluj.

FC Noah, care a ajuns în acest sezon până în play-off-ul pentru optimile Conference League, ocupă doar locul 5 în campionatul Armeniei, cu 26 de puncte, 8 sub liderul Ararat-Armenia, care are un meci în plu

