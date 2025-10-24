Baiaram a fost trimis în tribune de Rădoi, după ce fotbalistul a avut o reacție nervoasă la aflarea veștii că va fi rezervă.

Mihai Rotaru: ”I-am dat mesaj lui Mirel Rădoi după meci!”

Mihai Rotaru a vorbit despre conflictul apărut la Universitatea Craiova între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram. Finanțatorul oltenilor a transmis că nu își dorește să intervină între cei doi, însă a ținut să îl asigure pe Mirel Rădoi de susținerea conducerii.

Rotaru nu își face griji că situația dintre antrenor și fotbalist nu se va rezolva, însă a mărturisit că Mirel Rădoi este cel care va gestiona situația cu Baiaram.

”Nu am simțit nevoia să intervin. Nu este un caz Mirel Rădoi - Ștefan Baiaram. Sunt lucruri normale care se întâmplă. Unele apar în spațiul public, altele nu. Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor. Baiaram când a aflat că nu este în primul 11, pe lângă că a înjurat foartemult, a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. Atunci a ieșit Mirel din vestiarul antrenorului și a cerut team managerului să-l scoată în afara lotului pentru a putea pregăti în liniște meciul de peste o oră.

În momentul în care s-au făcut pozele cu Baiaram la inspecția gazonului, el știa că e afară din echipă. El știa că nu va sta nici pe bancă. Toate lucrurile au fost normale după. Am văzut și declarațiile lui Mirel de după meci.

Nu există un caz Mirel Rădoi Baiaram în viziunea mea. Se poate trece peste. Sunt lucruri care se întâmplă. Sunt antrenori care iau decizii și jucători care le acceptă sau nu. Niciun jucător nu este fericit când nu este în primul 11. El este un jucător extrem de tânăr. Este în aria de selecție a cluburilor mari”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

Mihai Rotaru a explicat ce i-a spus lui Mirel Rădoi în momentul în care a văzut ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram în timpul meciului.

”Nu este cea mai plăcută situație în care mă aflu. Nu este o situație cu care să te întâlnești în fiecare zi. Nu se întâmplă în fiecare săptămână. Este o situație gestionabilă de care trebuie să se ocupe Mirel în totalitate. I-am dat mesaj lui Mirel Rădoi după meci pe grupul cu oficialii și i-am zis că are tot suportul clubului”, a adăugat Rotaru.

