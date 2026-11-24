Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

OUT pentru Brighton - Universitatea Craiova

Elevii lui Filipe Coelho sunt neînvinși după primele trei etape. Bilanțul este unul foarte bun: 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia. În urma rezultatelor, oltenii se află pe locul 8, cu opt puncte acumulate.

Pentru „Știința” urmează cel mai greu meci din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Mai exact, Universitatea Craiova se va deplasa la Brighton pentru duelul din etapa a 4-a a competiției.

Formația din Premier League a cedat în fața lui Hull City, partidă ce a putut fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, în ultimul test din Premier League, scor 0-2.

La finalul partidei, tehnicianul Fabian Hurzeler (33 de ani) a expus că nu va putea conta pe serviciile mijlocașului Malick Yalcouye (21 de ani) în săptămânile ce urmează. Implicit, internaționalul din Coasta de Fildeș nu va fi apt pentru duelul cu Universitatea Craiova.

„Malick a avut o problemă mai mare la întoarcerea de la naționala Coastei de Fildeș din cauza unei accidentări. Ne așteptăm ca el să fie indisponibil câteva săptămâni", a declarat Fabian Hurzeler.

Această veste este una importantă pentru fanii echipei din Bănie. Malick Yalcouye a fost introdus în toate partidele disputate de Brighton în UEFA Conference League, marcând inclusiv în duelul cu Getafe, din etapa a 3-a.