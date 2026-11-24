Cosmin Olăroiu a cam „fiert“ după meciul din weekend, Khorfakkan – Al-Jazira, scor 1-1. Rezultatul, deși a menținut Al-Jazira pe locul 1, a făcut ca lupta pentru titlu să fie și mai dură la vârful clasamentului.

Dar ceea ce l-a supărat pe tehnicianul român, dincolo de cele două puncte pierdute, a fost maniera de joc tolerată de centralul partidei. Pentru că, așa cum se întâmplă în țările arabe din Orientul Mijlociu, tragerile la timp sunt foarte des întâlnite, atunci când o echipă încearcă să-și păstreze avantajul.

Mai ales dacă vorbim de o partidă, cum a fost Khorfakkan – Al-Jazira, în care formația gazdă, outsider, a condus din minutul 65. De aici încolo, cursivitatea jocului a lipsit cu desăvărșire. Chiar și așa, Al-Jazira a smuls un punct printr-un gol marcat, în minutul 90+6.

Olăroiu, control ca-n zilele sale bune, ca fotbalist

Meciul Khorfakkan – Al-Jazira a furnizat un moment simpatic cu Cosmin Olăroiu, în prim-plan. Spre finalul primei părți, aflat pe marginea terenului, Oli a reușit o fază care a devenit virală în mediul online și care l-a făcut pe comentatorul meciului să râdă cu poftă. Concret, românul a controlat o minge, amintind de zilele sale bune, ca fotbalist.

„Cosmin, ce control! Antrenor cu personalitate, carismatic“, a exclamat comentatorul meciului Khorfakkan – Al-Jazira.

Înainte de a deveni un antrenor de succes, Cosmin Olăroiu, stoper / mijlocaș defensiv, a evoluat pentru formații precum FC Național, Universitatea Craiova, Samsung Bluewings (Coreea de Sud) și JEF United (Japonia).