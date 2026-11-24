Arbitrul român Horaţiu Feşnic a fost delegat la meciul dintre FC Iberia 1999 Tbilisi şi Getafe CF, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe stadionul ''Miheil Meshi'' din capitala Georgiei, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League, conform site-ului UEFA.

Brigadă din România la Iberia Tbilisi - Getafe din Conference League

Arbitri asistenţi au fost nominalizaţi Valentin Avram şi Alexandru Cerei, iar al patrulea oficial a fost desemnat Rareş Vidican.

Arbitru video va fi Radu Petrescu, în timp ce arbitru asistent video a fost ales Iulian Dima.

Ambele echipe au câte un punct, Iberia fiind pe locul 29 (-3), în timp ce Getafe, care a remizat cu Universitatea Craiova (1-1), în Bănie, în prima etapă, se află pe 31 (-4).