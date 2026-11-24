Nicolae Stanciu a decis să revină în SuperLiga României. Deși a fost format de FC Vaslui și s-a afirmat la FCSB, căpitanul naționalei a semnat cu U Cluj.

Adrian Porumboiu, prima reacție după transferul lui Nicolae Stanciu

După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat. Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Adrian Porumboiu, cel care îl cunoaște foarte bine pe mijlocaș din perioada petrecută la FC Vaslui, a comentat repatrierea lui Nicolae Stanciu.

Fostul arbitru e de părere că decizia mijlocașului trebuie respectată, susținând că U Cluj a dat o lovitură importantă. Adrian Porumboiu susține că Nicolae Stanciu poate cântări enorm în lupta ardelenilor la titlu în SuperLiga.

„Consider că am comentat prea des despre transferul lui Stanciu. Este decizia lui și trebuie să o respectăm cu toții. Asta a hotărât el, sunt sigur că a analizat mult.

Dacă Universitatea Cluj l-a luat și consideră că a făcut un transfer mare, normal că se gândesc și cei de acolo că poate fi decisiv. Nu poți decide singur un meci, dar calitatea lui își va spune cuvântul", a spus Adrian Porumboiu, potrivit Digi Sport.