Răbdarea n-a fost niciodată punctul forte al arabilor. Cosmin Contra (50 de ani) se convinge acum de acest lucru, încă o dată. Pentru că acest al 4-lea mandat pe care îl are în fotbalul din Orientul Mijlociu riscă să se încheie după o serie bizară de rezultate.

Contra, ce coșmar! Campanie online împotriva fostului selecționer

În primele șase etape din Qatar Stars League, Al-Arabi Doha a fost neînvinsă sub comanda tehnicianului român: 3 victorii, 3 egaluri. Cu acest parcurs, Al-Arabi a ajuns pe podium, la finalul rundei cu numărul 6, la doar două puncte de liderul Al-Rayyan. Din acel moment însă, echipa lui Contra a avut niște partide demne de Dosarele X ale fotbalului! Iată ce s-a întâmplat în fiecare meci în parte:

*24 octombrie (Al-Wakrah – Al-Arabi): Echipa lui Contra a avut 2-0 la pauză, dar a pierdut cu 3-2.

*31 octombrie (Al-Arabi – Al-Rayyan): Gazdele au avut foarte multe ocazii, însă le-au ratat pe rând, iar meciul cu liderul campionatului s-a terminat la egalitate: 0-0.

*6 noiembrie (Al-Arabi – Al-Ahli): Echipa lui Contra a condus cu 2-0 la pauză, dar a luat un singur punct, după ce meciul s-a încheiat cu scorul de 2-2.

*20 noiembrie (Al-Gharafa – Al-Arabi): Oaspeții au condus cu 2-0, dar au pierdut cu 3-2, cu două goluri încasate, în minutele 90 și 90+4.

Fanii s-au săturat de Contra și cer schimbarea lui

În urma acestor partide, în care Al-Arabi a ratat victoria, suporterii au luat foc! Potrivit jurnalistului Najm al-Din Darwish, a fost inițiată o campanie online împotriva tehnicianului român.

„Se cere demiterea lui Contra din funcție. Trendul pierderii punctelor, după meciuri în care Al-Arabi a condus, i-a enervat pe suporteri în mijlocul unui sezon de la care ei aveau așteptări foarte mari. Fanii îl consideră pe antrenorul român, Cosmin Contra, drept principalul vinovat pentru prăbușirea echipei. Printr-o campanie online, fanii cer schimbarea lui Contra din funcție, fiind de părere că deciziile sale neinsipirate au cauzat această criză. Românului i se reproșează că, deși a avut la dispoziție cele mai bune condiții, dar și susținerea totală a clubului, n-a fost în stare să ia măsurile necesare pentru a opri acest declin care a lăsat Al-Arabi la zece puncte de locul 1. În campania lor online împotriva lui Contra, fanii susțin că au trăit același coșmar, la meciurile din ultimele săptămâni. De fiecare dată, după pauză, Al-Arabi a repetat niște greșeli prin care a scăpat victoria printre degete. În acest context, suporterii și-au pierdut încrederea în Contra, iar românul traversează cea mai dificilă perioadă, de când e la Al-Arabi“, a notat Najm al-Din Darwish.

Contra a luat Al-Arabi de pe penultimul loc al clasamentului

Faptul că se cere „decapitarea“ lui Cosmin Contra, într-un moment în care Al-Arabi e, totuși, pe locul 4, reprezintă o anomalie. Mai ales că, anul trecut, în octombrie, fostul selecționer a preluat formația din Doha într-un moment în care aceasta ocupa penultimul loc, fiind ciuca bătăilor. La vremea respectivă, „Guriță“ a redresat spectaculos situația, înșirând o serie lungă de meciuri fără înfrângere.

Revenind în prezent, pentru Contra urmează un meci crucial, Lusail – Al-Arabi, vineri, în etapa a 11 din Qatar Stars League. Rezultatul acestei partide poate avea o influență importantă asupra viitorului lui Contra, la Al-Arabi.