Totul a pornit după un duel dur între Olkesandr Romanchuk și norvegianul Tobias Gulliksen. Arbitrul a dictat fault, iar Gulliksen a rămas întins pe gazon.

Oltenii au început duelul curajos, dar momentul-cheie al primei reprize s-a consumat la marginea terenului, acolo unde Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19.

Rădoi a reacționat vehement, certându-l pe jucătorul advers chiar de lângă linia de tușă. Centralul nu a stat pe gânduri: i-a arătat al doilea cartonaș galben, care s-a transformat imediat în roșu.



La momentul redactării acestui articol, scorul este 0-0, iar partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.



Oltenii încă își caută prima victorie în Conference League, după 0-2 cu Rakow și 1-1 cu Noah. În fața lor se află însă o echipă aflată în formă, Rapid Viena, locul 2 în campionatul Austriei și la doar un punct de liderul Salzburg.

