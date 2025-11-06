GALERIE FOTO Mirel Rădoi pur și simplu a explodat în meciul cu Rapid Viena! A văzut direct cartonașul roșu

Mirel Rădoi pur și simplu a explodat &icirc;n meciul cu Rapid Viena! A văzut direct cartonașul roșu Conference League
Universitatea Craiova are parte de un meci tensionat la Viena, în etapa a 4-a din grupa unică a Conference League. 

Mirel RadoiUniversitatea CraiovaRapid Viena
Oltenii au început duelul curajos, dar momentul-cheie al primei reprize s-a consumat la marginea terenului, acolo unde Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19.

Totul a pornit după un duel dur între Olkesandr Romanchuk și norvegianul Tobias Gulliksen. Arbitrul a dictat fault, iar Gulliksen a rămas întins pe gazon. 

Mirel Rădoi a primit cartonașul roșu

Rădoi a reacționat vehement, certându-l pe jucătorul advers chiar de lângă linia de tușă. Centralul nu a stat pe gânduri: i-a arătat al doilea cartonaș galben, care s-a transformat imediat în roșu.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 0-0, iar partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Oltenii încă își caută prima victorie în Conference League, după 0-2 cu Rakow și 1-1 cu Noah. În fața lor se află însă o echipă aflată în formă, Rapid Viena, locul 2 în campionatul Austriei și la doar un punct de liderul Salzburg.

