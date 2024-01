Chindia Târgoviște se află pe locul 11 în Liga 2, la două puncte distanță de play-off. Dâmbovițenii au însă mari probleme financiare. Mai mulți jucători au depus memorii pentru a deveni liberi, după ce nu și-au primit salariile din luna august. Alții au intrat în grevă și refuză să se antreneze până când nu vor fi plătiți.

Printre cei care au părăsit echipa din Târgoviște se află și Christian Rutjens (26 de ani), spaniolul care semnase cu Chindia în luna august. Apărătorul central originar din Marbella (Provincia Málaga), care are un meci jucat în Serie A, cu Benevento, și-a găsit deja o nouă echipă.

Rutjens, de la Chindia la campioana Maltei: „Experiență negativă în România!”

Rutjens a semnat cu campioana și liderul la zi din Malta, Hamrun Spartans! Clubul din Hamrun are nouă titluri de campioană în palmares și în acest sezon a jucat în Champions League. Maltezii au fost eliminați de Maccabi Haifa (1-6 la general), apoi au continuat în Conference League, unde au trecut de Dinamo Tbilisi (3-1) și-au pierdut cu Ferencvaros (2-8).

„Am jucat doar patru meciuri la Chindia și, din păcate, am avut probleme cu clubul. Dar nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni. Per total, a fost o experiență negativă, din care însă am avut multe de învățat. Mi-am dat seama că lucrurile nu ies mereu bine și că în anumite situații trebuie să îți păstrezi calmul.

Chiar n-aș vrea să vorbesc despre problemele financiare de acolo. Rămân cu faptul că România e o țară liniștită. Poate în viitor mă voi întoarce să joc acolo”, a spus Christian Rutjens, în exclusivitate pentru sport.ro.

Patru meciuri a jucat Rutjens pentru Chindia: trei în Cupa României, unul în campionat.

125.000 de euro e cota fundașului central.

Christian Rutjens a jucat un meci în Serie A

Într-un interviu acordat tot pentru sport.ro, în octombrie, Christian Rutjens povestea că a ajuns în România prin intermediul uruguayanul Walter López, care a jucat la Universitatea Craiova. Înainte de a veni la Chindia, fundașul a evoluat pentru Foggia, alături de care a pierdut barajul de promovare în Serie B.

„Numeroși jucători români mi-au zis lucruri bune despre Chindia, printre ei Bogdan Gavrilă și Andrei Ciolacu, cu care am fost coleg la Floriana. Nivelul de joc e bun în România. Liga a doua e competitivă, iar jucătorii sunt la un nivel tehnic interesant. Chindia, de exemplu, e o echipă care ar putea juca în a treia ligă spaniolă.

În România m-a surprins liniștea cu care trăiesc oamenii. Cred că am simțit liniștea asta și pentru că Târgoviște e un oraș mic, fără prea multă mișcare. Ce nu-mi place aici? Poate că infrastructura în ceea ce privește drumurile, trenurile și conexiunile dintre orașe”, povestea spaniolul, care are și cetățenie olandeză.

Înainte de Foggia și Chindia, Rutjens a trecut pe la Benevento, Recanatese, Cesena și Torres, după care a evoluat timp de un sezon și jumătate în Malta, la Floriana. Cu Benevento a debutat în Serie A, la un meci cu Chievo (0-1), pe 20 mai 2018.