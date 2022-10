Helmut Duckadam știe! Ce nu merge la FCSB: „Se așteaptă chestia asta” + Ce a spus despre suporteri

FCSB a avut mari probleme în meciul din deplasare din Conference League, împotriva lui Silkeborg. Danezii au înscris de cinci ori în poarta lui Ștefan Târnovanu și nu le-a oferit nicio șansă jucătorilor roș-albaștri.

Helmut Duckadam, Eroul de la Sevilla, a vorbit despre Nicolae Dică și a evidențiat faptul că stafful grupării din Berceni nu își asumă să ofere explicații fanilor despre evoluțiile slabe ale echipei.

Duckadam: „Jocul nu funcționează”

„E problema lui, eu cred că aseară și dacă mergea cu echipa completă, FCSB avea probleme. S-a văzut și în campionat, jocul nu funcționează, se așteaptă o execuție miraculoasă a unui jucător să facă diferența. La FCSB se știe, dar la un moment dat, și cei din conducere trebuie să își asume ceea ce fac acolo, ei nu dau niciodată explicații în fața suporterilor.

Se pare că și suporterii, cu toate riscurile de rigoare pe care mi le asum acum de a fi înjurat, nu i-am mai auzit în ultimul timp, sunt într-o letargie tăcută. Am fost surprins când am văzut în meciul cu Anderlecht ce echipă de start aliniază FCSB-ul cu stadionul plin, am fost surprins că am văzut atâta lume și totuși acea echipă de start aliniată.

Se pare că vor mai veni suporteri, se pare că cei care țin cu Steaua nu se vor dezice neapărat de ei, cu toate că te descurajează și prețul biletelor pe care le-am văzut la ultimele meciuri, dar probabil că nu vor mai fi la fel de mulți.”, au fost cuvintele lui Helmut Duckadam.

Silkeborg - FCSB 5-0

După această partidă, FCSB a rămas pe ultimul loc în grupe, cu un singur punct, cel mai slab atac (un gol marcat), dar și cea mai slabă apărare (opt goluri primite).

Clasamentul Grupei B:

West Ham - 9 puncte Anderlecht - 4 puncte Silkeborg - 3 puncte FCSB - 1 punct

Echipele de start:

Silkeborg: Larsen - Sonne, Salquist, Felix, Engel - Thordarson, Brink, Klynge - Jorgensen, Helenius, Kusk

Rezerve: Hedvall, Andersen, Ostrom, Tengstedt, Kaalund, Dahl, Gojani, Adamsen, Oggesen, Klitten, Calisir, Busch

FCSB: Târnovanu - Boboc, Dawa, Haruț, Pantea - Dulca, Oaidă - Miculescu, Dumiter, Octavian Popescu - Rusu