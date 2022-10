Roș-albaștrii nu au avut niciun șut pe poartă în meciul tur cu Silkeborg, pentru care Nicolae Dică a ales să lase acasă șapte titulari. FCSB a fost umilită de gruparea daneză, care a înregistrat prima sa victorie în cupele europene după o pauză de 24 de ani.

Echipa lui Nicolae Dică s-a prezentat extrem de slab în meciul din a treia rundă a grupelor UEFA Europa Conference League și a încasat gol la fiecare ocazie pe care Silkeborg a avut-o. După meci au curs criticile la adresa vicecampioanei României, iar una dintre cele mai vehemente voci a fost cea a lui Helmut Duckadam, fostul președinte de imagine al echipei.

Helmut Duckadam nu o iartă pe FCSB după umilința din Danemarca

Fostul portar a postat după meci un mesaj dur, în care ataca conducerea, iar în dimineața zilei de vineri și-a continuat tirada la adresa roș-albaștrilor, nemulțumit de faptul că nu se mai caută performanța echipei, obiectivul principal fiind obținerea banilor.

„Nu știu dacă putem rămâne cu ceva, eu am postat aseară ceva, din păcate unii nu au înțeles ce am spus, nu a fost despre meciul pierdut, eu m-am referit mai mult de atitudinea celor de la FCSB și CSA. Istoria echipei a fost clădită pe performanță, nu pe interese financiare și politice, de aici pleacă discuția, pentru că la Steaua nu se mai dorește performanță, aici e greu de înțeles, prin performanță crește valoarea jucătorilor, le crește cota, am spus de atâtea ori, în campionat joci ca să te califici în cupe europene.

Când te rezumi să spui că te concentrezi pe campionat și să nu mai vrei performanță în Europa...e greu de înțeles. Fiecare are strategia lui, după un meci cu Viking în care ne-am calificat cu un gol marcat printre picioare și un penalty dat de arbitru, dar eu spun că pentru ce a fost Steaua, e mult prea puțin.

Am urmărit meciul, am avut o presimțire că nu va ieși bine, dar nu credeam într-un scor atât de mare. Am spus că nu avem șanse să scoatem un rezultat bun, dar nu m-am așteptat la un asemenea scor. Nu neapărat că ai lăsat jucători acasă, dar ideea, când spui că nu te mai interesează, automat jucătorii rămân cu asta în subconștient.

Eu spun de ani de zile, FCSB are jucători cu valoare individuală bună, dar nu are echipă, nu are omogenitate. Când tu schimbi, lași jucători importanți acasă, după te întorci la trei zile și îi bagi din nou în echipă, apoi te întorci și aștepți să facă Kapetanos, a, Compagno, să facă diferența. Suporterii nu știu cât vor mai reuși să accepte această strategie, care din punctul meu de vedere e total greșită.

Toți au jucat, și Miculescu a jucat, Octavian Popescu, Oaidă, chit că nu au fost titulari la fiecare partidă, dar au jucat. E normal să aștepți mai mult de la ei, când dai 1.7 milioane pe jucător în care ai încredere, te aștepți să nu facă penalty în careu, să dea un gol, eu cred că e o echipă debusolată, eu cred că își va reveni cu greu și va fi din ce în ce mai greu. Nu știu ce va hotărî patronul, dar în momentul de față lucrurile arată din ce în ce mai rău.

Cred că gluma se îngroașă, am văzut ultimul meci al Petrolului, nu mai e echipa de la începutul campionatului, nu cred că se încurcă FCSB la Ploiești, dar vor veni alte partide cu echipe care și-au cam pierdut respectul avut față de Steaua în ultimii ani”, a declarat Helmut Duckadam la PRO Arena.

VIDEO - Rezumatul meciului Silkeborg - FCSB 5-0