FK Auda – FCSB, meciul care l-a dat peste cap pe Ciprian Marica.

Umilința FCSB din Letonia nu l-a lăsat fără reacție nici pe Ciprian Marica. Fostul atacant al naționalei României s-a arătat indignat și iritat de modul în care a evoluat o echipă precum FCSB, considerată favorită la titlu în România an de an.

Altfel, o formație văzută cu șanse mari de calificare în grupele europene în fiecare sezon, a fost, de această dată, invizibilă contra unui club în fața căruia, teoretic, ar fi trebuit să jubileze și să meargă mai departe în Conference League.

FK Auda – FCSB: reacția lui Ciprian Marica

Ciprian Marica, într-o intervenție pe care a avut-o în cadrul emisiunii Play On Sport, pe VOYO, și-a pus întrebări retorice cu privire la adevărata valoare a fotbalului românesc, dar fiind chiar năucit de o astfel de situație.

Până la urmă, letonii s-au calificat după 7-3 la general contra FCSB, fără ca bucureștenii ”să aibă șansa” să invoce ideea unei duble echilibrate.

”Îmi pare foarte rău de acest eșec, pentru că mi-aș fi dorit ca echipele românești să aibă mai mult succes și să arătăm altfel. Nu de alta, dar așa încrezător eram înainte de meci... Zici că intram cu 3-0 de la începutul partidei, așa i-am tratat, zici că era 3-0 pentru noi. Lejer, calm.

Păcat... că ai șansa să joci în Europa și să te prezinți de maniera asta. Sunt două întrebări care îți vin în minte: băi, ăsta ne e nivelul? Asta e realitatea fotbalului românesc? Ne spunea domnul Burleanu că suntem bine, că suntem pe drumul cel bun.

Și 2, atâta delăsare, lipsă de profesionalism, mă refer la antrenori, conducători? Aia e problema. Ori ăștia suntem și ăsta ne e nivelul, și nu putem mai mult, mă refer la jucători, ori pregătirea partidei și conducerea fotbalului sunt sub nivelul mării, de nu putem să scoatem capul deloc.

Se poate și mai rău de atât, asta am învățat de când am venit acasă. Mai bine nu văd cum, dar mai rău se poate și vedem asta an de an.

Mi s-a părut că FCSB a tratat lejer partida, n-au fost conectați la miza meciului. Celălalt adversar, mult mai slab cotat valoric, a tratat meciul cu seriozitate și a dorit victoria. Am meritat.

FCSB, debandadă, echipă lungă, dezorganizată! Poate pe acțiuni individuale să mai reușească ceva, dar colectiv cred că s-a văzut cu ochiul liber, echipă dezorganizată”, a declarat Ciprian Marica la Play On Sport pe VOYO.