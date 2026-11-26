Englezii au deschis scorul în minutul 9, prin Osman, iar De Cuyper a majorat avantajul în minutul 32. În minutul 39, Screciu a văzut cartonașul roșu după o intervenție dură asupra lui O'Riley, iar oltenii au continuat în inferioritate numerică. Koustoulas și Osman au stabilit scorul final în repriza secundă.

Filipe Coelho: „Dacă e cineva vinovat, eu sunt acela!”

La finalul partidei, Filipe Coelho și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat și a refuzat să îl învinovățească pe Vladimir Screciu, eliminat în prima repriză.

„A fost dificil. Am primit gol rapid, dar, după asta, când am început să încercăm să jucăm cu ei, a fost foarte greu, n-am avut posesie. Adversarul a fost foarte, foarte puternic și a meritat să câștige. Trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, să ne ridicăm nivelul și, desigur, să continuăm.

Am vrut să începem în forță, dar adversarul a fost mai puternic decât noi. Au înscris primul gol rapid, lucrurile s-au schimbat după aceea. Trebuie să acceptăm și să recunoaștem că au fost mai buni. Mulțumiri suporterilor, trebuie să ne continuăm munca. Desigur, e un nivel diferit între cele două echipe. Dacă e cineva vinovat pentru acest rezultat, eu sunt!

Ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc nu trebuie analizat doar după ce s-a întâmplat în acest meci. Sunt mai multe lucruri de luat în calcul, iar eu sunt aici să vorbesc doar despre echipa mea, nu despre fotbalul românesc.

(n.r. – Screciu va trece peste cartonașul roșu?) Desigur! Greșelile sunt parte din joc, din cariera jucătorilor. Primul care a făcut greșeli sunt eu. Trebuie să înveți, dacă nu, le faci din nou. Uite, Screciu, desigur că știe că a fost o decizie greșită, a luat o decizie proastă în acel moment. Câștigăm împreună, pierdem împreună. Am pierdut astăzi trei puncte, e adevărat, dar continuăm să muncim, avem toate condițiile să luptăm pentru punctele următoare.

Nu e vorba despre calificare, eu sunt încrezător în tot ceea ce facem, în munca noastră. Trebuie să lucrăm ca să mai micșorăm această distanță față de echipe de genul acesta. Vorbim despre Premier League până la urmă, nu e ușor să joci împotriva unei echipe din cea mai bună ligă din lume. Vom analiza partida, ne vom îmbunătăți nivelul și vom continua să muncim”, a spus Filipe Coelho la Digi Sport.

﻿În urma acestui rezultat, Brighton a ajuns la 10 puncte și ocupă primul loc în clasamentul Conference League. Universitatea Craiova se află pe poziția a 11-a, cu 7 puncte.

Pentru olteni urmează două dueluri cu Dinamo. Primul va avea loc în campionat, luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor întâlni din nou joi, 3 decembrie, tot de la ora 20:00, în Cupa României. Ambele partide vor fi transmise în format LIVE TEXT pe Sport.ro.