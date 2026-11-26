Al Jazira s-a impus cu 1-0 contra lui Gol Gohar. Unicul gol al formației din Emirate a fost reușit de Anderson Talisca, în minutul 40, iar echipa lui Cosmin Olăroiu și-a asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii.

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Arbitrul sirian Hanna Hattab a anunțat că este gata să dea în judecată cele două cluburi pentru defăimare, după ce oficialii ambelor echipe au acuzat că centralul s-a prezentat sub influența alcoolului la meci.

Într-o postare pe rețelele sociale, Hattab a transmis că așteaptă deocamdată răspunsul Federației Siriene de Fotbal de care aparține înainte de a formula un comunicat oficial în care va explica exact ce s-a întâmplat.

A doua zi după meci, a ieșit la iveală faptul că arbitrul nu consumase băuturi alcoolice și că, de fapt, starea confuză în care se afla arbitrul a fost cauzată de o problemă medicală.

”Voi aștepta comunicarea oficială și un punct de vedere formal din partea Federației Siriene de Fotbal. De asemenea, voi contacta autoritățile competente, atât la nivel local, cât și internațional, înainte de a emite o declarație oficială prin care voi clarifica toate detaliile și faptele legate de ceea ce s-a întâmplat în meciul din Liga Campionilor Asiei cu transparență și claritate deplină.

Subliniez că viața personală și de familie nu este responsabilitatea altora și nici un joc cu care să te poți juca după bunul plac. Nici religia, nici rațiunea și nici morala nu justifică încălcarea vieții private a oamenilor sau defăimarea acestora”, a transmis Hanna Hattab pe Facebook.

Cea mai ciudată fază din Al Jazira - Gol Gahar

Hanna Hattab, arbitrul sirian delegat la această partidă, a fost acuzat de cei de la Gol Gohar că a condus partida sub influența băuturilor alcoolice. Iranienii au observat un comportament bizar al arbitrului și înaintea meciului, însă deciziile luate de acesta în timpul primei reprize le-au întărit suspiciunile.

Cea mai ciudată fază s-a petrecut în minutul 32, când Ersin Destanoglu, portarul lui Al Jazira, a văzut cartonașul galben după un fault comis de un coechipier, dar la care nu a avut vreo implicare.

Acela a fost momentul în care a răbufnit și Cosmin Olăroiu. Antrenorul român a fost surprins de camerele de filmat în timp ce le spunea celor aflați la marginea terenului ”He's drunk, he's drunk” (n.r. E beat, e beat!).