Golurile gazdelor au fost marcate de Osman (3'), De Cuyper (33'), Kostoulas (61') și Osman (63').

Impresia lăsată de Universitatea Craiova în Anglia

Warren Aspinall, fost atacant al lui Brighton, a catalogat-o pe Universitatea Craiova drept o echipă lentă, care nu a oferit nimic.

„A fost prea ușor, încă de când aveau 11 jucători, iar după a fost mai rău. Craiova nu a oferit nimic, a fost lentă. Au jucat cinci în defensivă și i-am desfăcut după trei minute”, a spus Warren Aspinall, fost atacant al lui Brighton, încă de la pauză.

„Brighton își încheie treaba cu o victorie categorică, scor 4-0, în fața campioanei României, Craiova”, a scris BBC.

„Pescărușii îi lovesc puternic pe românii rămași în 10 jucători”, a notat și The Guardian.

Caseta meciului

Brighton (4-3-3): Steele – Kadioglu, Svoboda, Strujik (Vuskovic 62'), De Cuyper (Costinha 46') – Hinshelwood, Andres (Ayari 46'), Gross (P. David 72') – O'Riley (Azeez 46'), Kostoulas, Osman. Antrenor: Fabian Hurzeler

Steele – Kadioglu, Svoboda, Strujik (Vuskovic 62'), De Cuyper (Costinha 46') – Hinshelwood, Andres (Ayari 46'), Gross (P. David 72') – O'Riley (Azeez 46'), Kostoulas, Osman. Fabian Hurzeler Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluţă (A. Creţu 82'), Joao Lameira (Samuel Teles 72'), Bancu – Cicâldău (D. Matei 76'), Elisor (Ad. Rus 46'), Baiaram (Nsimba 46'). Antrenor: Filipe Coelho

L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluţă (A. Creţu 82'), Joao Lameira (Samuel Teles 72'), Bancu – Cicâldău (D. Matei 76'), Elisor (Ad. Rus 46'), Baiaram (Nsimba 46'). Filipe Coelho Cartonaşe galbene: Ayari 54', Costinha 88' / Romanchuk 88'

Ayari 54', Costinha 88' / Romanchuk 88' Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 39

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 39 Arbitru: Matthia Jollenbeck (Germania)

Brighton conduce, deocamdată, în Conference League, cu 10 puncte, în timp ce Craiova se află pe 11, cu 7 puncte.