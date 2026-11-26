Meciul dintre Brighton şi Universitatea Craiova, din etapa a patra din Conference League se dispută pe Amex Stadium din Brighton. Ambele echipe au câte 7 puncte după primele trei etape.

Fanii olteni, show pirotehnic pe ”Amex” în Brighton - Craiova!

Brighton a dominat autoritar jocul în prima parte. Universitatea Criaova nu a avut replică în fața englezilor, dar fanii olteni prezenți pe ”Amex” au fost la înălțime.

Pentru această partidă, cea mai importantă pentru fotbalul românesc în acest final de an, campioana României a beneficiat de o asistență impresionantă, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu echipele românești în cupele europene.