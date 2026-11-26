Meciul dintre Brighton şi Universitatea Craiova, din etapa a patra din Conference League se dispută pe Amex Stadium din Brighton. Ambele echipe au câte 7 puncte după primele trei etape.
Fanii olteni, show pirotehnic pe ”Amex” în Brighton - Craiova!
Brighton a dominat autoritar jocul în prima parte. Universitatea Criaova nu a avut replică în fața englezilor, dar fanii olteni prezenți pe ”Amex” au fost la înălțime.
Pentru această partidă, cea mai importantă pentru fotbalul românesc în acest final de an, campioana României a beneficiat de o asistență impresionantă, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu echipele românești în cupele europene.
Fanii olteni au încins serios atmosfera în primele minute ale jocului, cu un show pirotehnic care a făcut deliciul fotografilor.
Universitatea Craiova evoluează în inferioritate numerică în deplasarea cu Brighton, din Conference League. Vladimir Screciu a fost eliminat direct în minutul 37, după o intrare dură asupra lui Matt O'Riley. Faza s-a petrecut în repriza întâi. Screciu a călcat pe glezna englezo-danezului, iar mijlocașul lui Brighton a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Brighton - Universitatea Craiova | Echipele de start:
- Brighton: Steele – Kadıoğlu, Svoboda, Struijk, De Cuyper – Gross, Andrés, Hinshelwood – O’Riley, Kostoulas, Osman.
- Rezerve Brighton: Verbruggen, McGill, Dunk, Rutter, David, Costinha, Ayari, Azeez, Vušković, Nti, Ibrahim
- Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Stevanović, Screciu – Mora, Băluță, Lameira, Bancu – Cicâldău, Elisor, Baiaram.
- Rezerve Universitatea Craiova: Maxim, Sava, Crețu, Nsimba, Etim, Tavares, Teles, Rus, Băsceanu, Matei, Webster