Faza s-a petrecut în repriza întâi. Screciu a călcat pe glezna englezo-danezului, iar mijlocașul lui Brighton a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Arbitrul nu a luat inițial nicio măsură împotriva fotbalistului oltenilor, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. După consultarea imaginilor, centralul a revenit asupra deciziei și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Screciu.

Astfel, Universitatea Craiova a rămas în 10 oameni înainte de pauză. La finalul primei reprize, englezii conduc cu 2-0.