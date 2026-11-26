Faza s-a petrecut în repriza întâi. Screciu a călcat pe glezna englezo-danezului, iar mijlocașul lui Brighton a avut nevoie de îngrijiri medicale.
GALERIE FOTO „ROȘU” direct! Cum a lăsat-o Vladimir Screciu pe Universitatea Craiova în 10 oameni versus Brighton
Universitatea Craiova evoluează în inferioritate numerică în deplasarea cu Brighton, din Conference League. Vladimir Screciu a fost eliminat direct în minutul 37, după o intrare dură asupra lui Matt O'Riley.
Arbitrul nu a luat inițial nicio măsură împotriva fotbalistului oltenilor, însă a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. După consultarea imaginilor, centralul a revenit asupra deciziei și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Screciu.
Astfel, Universitatea Craiova a rămas în 10 oameni înainte de pauză. La finalul primei reprize, englezii conduc cu 2-0.
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