Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”

FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.

Aberdeen - FCSB va fi exclusiv pe VOYO joi seară de la ora 21:45



În play-off-ul Europa League FCSB a picat cu Aberdeen, echipa din Scoția care a încheiat stagiunea precedentă pe locul cinci cu 53 de puncte. 15 victorii, opt remize și 15 eșecuri a înregistrat clubul în 38 de etape.



Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

