Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, și omologul său de la PSG, Nasser Al-Khelaifi, se numără printre participanții de marcă la Plazma Youth Sports Games, cel mai mare eveniment sportiv pentru amatori din Europa, ajuns la a 15-a aniversare în Bosnia-Herțegovina.



Legendele fotbalului, alături de Ceferin și Al-Khelaifi pe teren



Evenimentul, dedicat promovării sportului în rândul tinerilor, va culmina pe 21 august cu un meci demonstrativ de fotbal care aliniază la start o echipă de vis. Pe lângă Čeferin și Al-Khelaifi, pe teren vor intra nume legendare precum Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Darijo Srna, Mario Mandžukić, Arda Turan, Esteban Cambiasso și Slaven Bilić. Aceștia vor juca împotriva unei echipe formate din tineri participanți la Jocurile Sportive pentru Tineret.



Pe lista invitaților se mai regăsesc și alte personalități marcante din lumea sportului, printre care Goran Ivanišević, Željko Obradović și Džanan Musa.



Programul aniversar nu se limitează doar la fotbal. Acesta include și un turneu de șah la care vor participa tineri jucători alături de ambasadorii evenimentului, un turneu de streetball și o competiție de dodgeball între participanți din Bosnia-Herțegovina, Croația, Slovenia și Serbia.



Jocurile Sportive pentru Tineret Plazma au o tradiție de 29 de ani și au adunat până în prezent peste 3,4 milioane de participanți. Scopul lor este promovarea unui stil de viață sănătos, a toleranței și a spiritului de echipă, oferind copiilor și tinerilor o platformă unde pot concura gratuit, indiferent dacă sunt sportivi de performanță sau simpli amatori.

