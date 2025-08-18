Începe săptămâna mare a fotbalului românesc! Prima dintre ele, în play-off-ul cupelor europene. Pentru că, joi, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor ataca intrarea în grupe. Campioana vizează Europa League, în timp ce ardelenii și oltenii vor avea șansa de a juca în Conference.

Dacă FCSB e favorită cu Aberdeen (Scoția), iar CFR Cluj poate profita de criza prelungită a celor de la Hacken (Suedia), în schimb, Universitatea Craiova pare să aibă misiunea cea mai dificilă. Pentru că va da de o adversară cu adevărat redutabilă!

Istanbul Bașakșehir, neînvinsă din luna mai

Echipa lui Mirel Rădoi, aflată pe primul loc în campionat, trebuie să treacă de Istanbul Bașakșehir, pentru a-și prelungi parcursul european din acest sezon cu o calificare în grupa de Conference League.

Problema e că Istanbul Bașakșehir e, cel puțin pe hârtie, peste Craiova. Iar rezultatele confirmă această impresie generală.

În primul rând, ultima înfrângere a turcilor datează din 30 mai, 0-2 cu Galatasaray, în ultima etapă a sezonului trecut. De atunci, formația antrenată de Çağdaş Atan n-a mai simțit gustul înfrângerii. A încheiat perioada de pregătire cu două victorii și o remiză, iar odată cu startul meciurilor oficiale, s-a descurcat și mai bine!

În preliminariile Conference League, Istanbul Bașakșehir a eliminat deja Cherno More (Bulgaria) și Viking (Norvegia), înregistrând trei victorii și un egal.

În campionat, Istanbul Bașakșehir a debutat, aseară, cu o remiză acasă, 1-1 cu Kayserispor.

Joi (ora 20.45) e programat Istanbul Bașakșehir – Craiova, în prima manșă din play-off-ul Conference League. Returul se va disputa, în Bănie, pe 28 august, de la ora 20.30.

