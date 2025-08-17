Tehnicianul este de părere că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile "micilor detalii", acuzând o favorizare a liderului din SuperLiga.



Csikszereda a cedat în etapa a 6-a în fața Universității Craiova, deși a condus cu 1-0 încă din minutul 3, după un autogol al lui Silviu Lung jr., după o pasă imprudentă a lui Stevanovic. Oltenii au revenit și au întors soarta partidei prin "dubla" francezului Steven Nsimba (11', 69').



La finalul meciului, Robert Ilyeș s-a arătat extrem de frustrat de maniera de arbitraj.



"Imediat te termină dacă vrea!"



Antrenorul ciucanilor a reproșat o lipsă de echidistanță în decizii, folosind o metaforă acidă pentru a-și exprima nemulțumirea. El consideră că arbitrii au înclinat balanța în favoarea oaspeților prin decizii care, deși aparent minore, au influențat jocul.



"Singura frustrare pentru mine, legată de arbitraj, este că nu știu de ce a dat 10% în loc de 5% pentru Craiova. Parcă prea ușor dădeau pentru ei. Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!", a tunat Ilyeș după meci.



Tehnicianul a explicat și cum a fost afectat jocul echipei sale: "După aia nu mai poți să joci agresiv. Cel mai mult asta mă supără! Imediat te termină dacă vrea! În rest, nu am ce să zic. A arbitrat bine. A arbitrat corect. Dar, la chestiile mici, prea ușor a dat galbene".



Universitatea a reuşit a cincea sa victorie consecutivă, după egalul cu UTA (3-3), din prima etapă. Nou-promovata FK Csikszereda rămâne pe ultimul loc al clasamentului, fără victorie.

