Dan Petrescu o să aibă o mare problemă, în conferința de dinaintea meciului Hacken – CFR Cluj (joi, ora 20.00), în prima manșă din play-off-ul Conference League.

Antrenorul ardelenilor are acest obicei, de a-și „umfla cu pompa“ adversarele, „reușind“ să vorbească la suprelativ, inclusiv despre niște echipe din Andorra și Cipru! Acum însă, cu greu va putea găsi Dan Petrescu un detaliu prin care să facă o „sperietoare“ din Hacken. Pentru că formația suedeză e la pământ, înaintea meciului cu CFR Cluj!

Hacken, două victorii în ultimele zece meciuri

Astăzi, în etapa a 20-a a campionatului suedez, Hacken și-a prelungit criza, pierzând acasă, 0-2 cu Oster.

În acest moment, bilanțul celor de la Hacken, în ultimele zece partide oficiale, e următorul: 2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri. Atenție: în prima ligă din Suedia, Hacken n-a mai bătut pe nimeni de cinci etape, înregistrând 2 remize și 3 înfrângeri. Așa se explică faptul că echipa a coborât până pe locul 10 din 16, având și golaveraj negativ: 26-35!

Joi, în prima manșă din play-off-ul Conference League, Hacken va primi vizita celor de la CFR Cluj, de la ora 20.00. Returul e programat pentru 28 august, la Cluj, de la ora 20.30.

