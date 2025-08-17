Condusă încă din minutul 3, după autogolul caraghios la care au fost protagoniști Stevanovic și Lung, Universitatea Craiova s-a impus grație unei noi duble a atacantului Steven Nsimba (11', 69'). Oltenii sunt acum siguri că vor rămâne pe primul loc și după această etapă.



Mirel Rădoi: "Am avut o săptămână cumplită. Evident că toată lumea e plictisită de toată lumea"

Craiova are 5 victorii consecutive în Superliga, s-a calificat în play-off-ul Conference League, iar Mirel Rădoi spune că programul foarte încărcat și-a pus deja amprenta asupra lotului său.



"Am avut foarte multe momente bune în joc. Au apărut și situații în care ne-am relaxat, dar probabil chiar sunt normale aceste situații acum pentru că nu am avut o săptămână ușoară. Suntem plecați de acasă și a fost ceva cumplit această săptămână, dar mă bucur că am reușit să câștigăm aici și să ne menținem încă o etapă pe primul loc.



Am avut drumuri Craiova - Trnava, Craiova - Brașov, Brașov - Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe - Ciuc, iar acum din nou Miercurea Ciuc - Brașov, Brașov - Craiova. Evident că toată lumea e plictisită de toată lumea, toată lumea e supărată pe toată lumea. Deja am început să ne trezim, iar la micul dejun să ne strâmbăm unii la alți. E normal. Le mulțumesc băieților pentru perioada asta.



Chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reușit să en calificăm, ceea ce n-a fost la îndemâna clubului până acum. Le mulțumesc pentru victoria de azi, pentru calificare. Sper să rămână la fel de modești. De mâine dimineață ne vom gândi la meciul cu Bașakșehir", a spus Rădoi, la conferința de presă.

Universitatea Craiova are 16 puncte după primele 6 etape din Superliga și se află pe primul loc.

Mirel Rădoi: "Bașakșehir are prima șansă. E mult mai bună decât noi"



Pentru Universitatea Craiova urmează play-off-ul Conference League împotriva lui Bașakșehir. Prima manșă e joi, de la ora 20:45, în Turcia, iar Mirel Rădoi spune că adversarii au cu siguranță prima șansă.



"Cu Bașakșehir va fi foarte greu. E evident pentru toată lumea că prima șansă o au ei. E o echipă care în ultimii ani a ținut steagul sus în Turcia și s-a bătut de la egal la egal cu Galatasaray și Fenerbahce. I-am văzut de două ori în ediția de anul trecut. E o echipă foarte bună, mult mai bună decât noi, dar evident că nu ne vom lăsa bătuți și nu vom ceda niciun metru de iarbă.



Atât timp cât vom putea fizic și mental să ne batem cu orice adversar, o vom face. Dar și noi avem limitele noastre - suntem fără experiență internațională, avem 12 jucători noi. Avem minusurile noastre și sperăm să nu le descopere și ei pe toate", a mai spus Rădoi.

