Campioana României putea ”tranșa” calificarea încă din această rundă, în cazul în care ar fi învins-o pe Sivasspor. Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că CFR Cluj depinde acum de rezultatul din ultima etapă a grupei, cu Ballkani.

CFR Cluj se poate califica în primăvara Conference League

În cazul CFR-ului, lucrurile sunt cât se poate de simple. Nu mai poate termina pe primul loc în grupă, din cauza rezultatelor din meciurile directe cu gruparea turcă, astfel că trebuie să lupte pentru a-și asigura locul doi, care asigură prezența în șaisprezecimile competiției.

O victorie i-ar asigura campioanei României locul doi, indiferent de cum se va termina meciul dintre Slavia Praga și Sivasspor. Există posibilitatea ca cele trei să termine la egalitate de puncte, caz în care s-ar face un clasament în trei, în care vor conta doar rezultatele din meciurile directe dintre Slavia, CFR Cluj și Sivasspor.

În acest caz, Sivasspor ar avea șapte puncte, CFR Cluj șase, iar Slavia patru. Locul doi i-ar asigura campioanei un bonus important, de 300.000 de euro, la care s-ar mai adăuga încă 300.000 pentru calificarea în primăvara europeană și încă 500.000 pentru o eventuală victorie cu Ballkani, esențială pentru calificare.

„La cum s-a jucat cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Asta nu înțeleg în fotbal. În prima repriză am luat gol din offside, am avut penalty, trei ocazii mari. În a doua am început cu o ocazie mare prin Roger, am dominat, apoi când îți dai autogol.... Penalty, offside și autogol, chiar nu e seara ta. Ne-am desfăcut, știam că cei de la Siva au jucători buni pe contraatac. Am vrut să risc.

Bine că suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm. Va fi o deplasare grea la Rapid și sper să aduc jucătorii la nivel 100% până la meciul cu Ballkani. La primul gol offside, ce să mai zici? Al doilea a fost autogol. L-a dat singurul nostru atacant din lot. Eu nu sunt supărat pe echipă. pe jucători, sunt supărat pe rezultat. Nimeni nu a fost în favoarea noastră”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV.