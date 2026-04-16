În Europa League, țara noastră are un singur reprezentant: Ionuț Radu, portarul titular de la Celta Vigo, are o misiune infernală pe teren propriu cu Freiburg, după meciul tur din Germania, pierdut cu 3-0. Fără un miracol, echipa goalkeeper-ului nostru va părăsi competiția din sferturi.

Braga - Betis (1-1 în tur) și FC Porto - Nottingham Forest (1-1 în tur) sunt duelurile care, la prima vedere, sunt deschise oricărui rezultat și pot da surprize pentru ”careul de ași” al competiției. În ”dubla” dintre Aston Villa și Bologna, lucrurile par să fie decise după ce englezii s-au impus cu 3-1 în meciul tur din Italia.

Programul meciurilor din sferturile Europa League:

Celta Vigo - Freiburg, ora 19:45

Aston Villa - Bologna, ora 22:00

Betis Sevilla - Braga, ora 22:00

Nottingham Forest - FC Porto, ora 22:00

Cum sunt împărțite semifinalele în Europa League:

Braga/Betis - Freiburg/Celta Vigo

FC Porto/Nottingham Forest - Bologna/Aston Villa

În Conference League vom avea parte de un nou episod al duelului românilor, Rayo Vallecano - AEK Atena, sau Andrei Rațiu - Răzvan Marin. Spaniolii s-au impus cu 3-0 în meciul tur de la Atena și au prima șansă pentru calificarea în semifinalele competiției.

Lucrurile par să fie decise și în celelalte partide. Crystal Palace a zbrodit-o pe Fiorentina cu 3-0 pe teren propriu, iar același scor l-a avut și Șahtior cu AZ Alkmaar. Mainz a bătut-o pe Strasbourg cu 2-0 și are emoții înainte de returul din Franța.

Programul meciurilor din sferturile Conference League:

AZ Alkmaar - Șahtior Donețk, ora 19:45

AEK Atena - Rayo Vallecano, ora 22:00

Fiorentina - Crystal Palace, ora 22:00

Strasbourg - Mainz, ora 22:00

Cum sunt împărțite semifinalele în Conference League