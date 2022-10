CFR Cluj a pierdut meciul cu Sivasspor, 0-3, din etapa a cincea a grupelor UEFA Conference League, în direct pe PRO Arena și VOYO. Cu toate acestea, clujenii păstrează șanse pentru a se califica în „primăvara europeană”, dacă o vor învinge pe Ballkani, pe 3 noiembrie, de la 19:45, în direct pe PRO Arena și VOYO.

Dan Petrescu nu are ce să le reproșeze jucătorilor săi

Dan Petrescu (54 ani) susține că dezechilibrul s-a rupt la primul gol marcat de Mustapha Yatabaré (36 ani) din offside. Dar, cu toate acestea, antrenorul nu este dezamăgit de elevii săi și precizează că, până acum, CFR a avut un parcurs european foarte bun, care se poate încheia cu prezența în „primăvara europeană”.

„La cum s-a jucat cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Asta nu înțeleg în fotbal. În prima repriză am luat gol din offside, am avut penalty, trei ocazii mari. În a doua am început cu o ocazie mare prin Roger, am dominat, apoi când îți dai autogol.... Penalty, offside și autogol, chiar nu e seara ta. Ne-am desfăcut, știam că cei de la Siva au jucători buni pe contraatac. Am vrut să risc.

Bine că suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm. Va fi o deplasare grea la Rapid și sper să aduc jucătorii la nivel 100% până la meciul cu Ballkani. La primul gol offside, ce să mai zici? Al doilea a fost autogol. L-a dat singurul nostru atacant din lot. Eu nu sunt supărat pe echipă. pe jucători, sunt supărat pe rezultat. Nimeni nu a fost în favoarea noastră.

Nu ai ce să-i reproșezi lui Scuffet astăzi. Pe Kolinger l-am schimbat pentru că aveam galben, să nu riscăm.

Când au avut spații au avut ocazii, au jucători de mare calitate. Orice jucător al lor joacă într-o echipă națională și câștigă foarte mulți bani. Nu meritam 6 puncte cu Slavia și meritam mai mult aici, asta e părerea mea. Nu am avut ce să-i trezesc la pauză, am fost noi mai buni în prima repriză.

Să faci deja 7 puncte într-o cupă europeană nu e ușor pentru fotbalul românesc. Dacă facem 10 puncte ne calificăm în primăvara europeană”, a declarat Dan Petrescu pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.