Vicecampioana României a deschis scorul în minutul 3, prin Florinel Coman, însă Viking a întors scorul până la pauză grație golurilor marcate de Kabran (minutul 5) și Bjorshol (minutul 35).

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.



Chiar dacă a pierdut pe teren propriu, Gigi Becali este convins că FCSB se va califica în grupele Conference League. Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul echipei a declarat că nu are emoții pentru returul din Norvegia.

"FCSB se califică! E bine, chiar dacă am mâncat bătaie, pentru că nu mai am emoții. Numai dacă e Dumnezeu împotriva noastră, și nu cred, asta nu e o echipă care ne poate scoate pe noi. Eu nu am văzut în 20 de ani o echipă atât de slabă în cupele europene.

Nu îmi fac nicio problemă. Nu va rezista 90 de minute fără gol! E adevărat că regret că am luat primul gol. Dacă nu luăm primul gol, nu puteau să iasă. Eu zic că și acum, pe ce avem, cred că ne vom califica. Nu mai vreau să vorbesc de alte echipe, dar ce am văzut eu la televizor, două echipe se vor califica. Am vobrit cu Rotaru, nu mai vrea să vorbesc de echipa lui. Că am zis eu că ucrainienii ăia sunt mai buni decât ei. Dau eu cred 100% că se va califica", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.