Pe FCSB o așteaptă infernul în Norvegia! Antrenorul lui Viking pregătește „autobaza”: „Trebuie să ne apărăm!” 

În primul meci din playoff-ul UEFA Conference League, FCSB a fost învinsă de Viking, 1-2, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au dominat la capitolul ocazii, șuturi pe poartă și posesie.

Rezultatul l-a încântat și pe Morten Jensen (42 ani). Antrenorul norvegian nu își putea imagina un scenariu mai bun și își avertizează jucătorii că trebuie să facă același joc bun defensiv și în retur pentru a se califica în grupele UEFA Conference League.

Jensen: „Am primit mai mult decât meritam în seara asta!”

„Era cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține astăzi. Sunt foarte fericit. A fost o arenă foarte grea, Steaua (n.r. FCSB) are o echipă foarte bună, am fost dominați în multe momente, dar am fost capabili să plecăm cu o victorie. Cred că am primit mai mult decât meritam în seara asta.

Cred că șansele sunt în continuare 50-50. Totul se va juca în Norvegia. Steaua are o echipă cu calitate, meciul încă este deschis în Norvegia.

Jucătorii mei au alergat încontinuu, au sângerat, au avut crampe. A trebuit să ne folosim toată energia pentru a obține o victorie aici. Jucătorii din defensivă au fost niște eroi. Un singur lucru trebuie să facem bine în Norvegia: să ne apărăm”, a declarat Morten Jensen la conferința de presă.

Tehnicianul nordic este încrezător că echipa va ține mai mult de minge în Norvegia, fiind obișnuită cu terenul sintetic.

„Suntem obișnuiți la sentetic, echipa noastră este mai bună pe sintetic. Sperăm să putem ține mai mult de minge, decât am făcut-o astăzi pe iarbă, dar nu cred că e un avantaj. Ar trebui să se simtă confortabil”, a mai spus Jensen.

