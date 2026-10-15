Înainte de această partidă, oltenii au încasat o sumă impresionantă doar din vânzarea de bilete. Aproximativ 300.000 de euro au intrat deja în conturile clubului, bani la care se poate adăuga și bonusul din partea UEFA, în funcție de rezultatul partidei.

Universitatea Craiova - Getafe, cu 26.732 de spectatori

Fanii au luat cu asalt stadionul și au afișat o coregrafie impresionantă, care l-a ilustrat pe Gică Craioveanu, fost jucător atât la Craiova, cât și la Getafe. Fostul mare atacant nu lipsește de la această partidă și a întâmpinat încă de ieri delegația spaniolilor.

La această partidă asistă 26.732 de spectatori, potrivit cifrelor oficiale. Dintre aceștia, 319 sunt suporteri au oaspeților.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Echipele de start din Craiova - Getafe

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster

Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral; Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco