Ciprian Marica are un remarcat la Universitatea Craiova, după egalul cu Getafe: ”Un fel de Olaru la FCSB”

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Ciprian Marica (41 de ani) a jucat la Getafe timp de un an, în sezonul 2013-2014, și a fost prezent pe ”Ion Oblemenco” pentru a vedea ”pe viu” meciul cu Universitatea Craiova. Le-a ținut pumnii oltenilor și crede că aceștia ar fi putut obține toate cele trei puncte din această întâlnire.

Ciprian Marica: ”Cicâldău, un fel de Olaru la FCSB”

În plus, fostul atacant a avut și un remarcat după această partidă. Alexandru Cicâldău (29 de ani), mijlocașul campioanei României, a fost cel care l-a impresionat plăcut pe Marica.

„La Craiova, Cicâldău se simte important, aleargă, pune piciorul și are calitate. Nu întâmplător a jucat în străinătate. Nu pot să înțeleg de ce nu a reușit mai mult la echipa națională. Este un fel de Olaru de la FCSB. Era peste tot pe teren și juca excelent, dar, totuși, nu reușea să se impună la echipa națională.

Sunt jucători care evoluează foarte bine la echipa de club, dar, când ajung la națională, nu se simt în largul lor, nu se simt importanți. Nu mai sunt ei înșiși. Câteodată, mediul contează foarte mult. Repet, Cicâldău este altceva la echipa de club”, a spus Ciprian Marica, potrivit GSP.ro.