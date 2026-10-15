Ciprian Marica are un remarcat la Universitatea Craiova, după egalul cu Getafe: ”Un fel de Olaru la FCSB”

Ciprian Marica are un remarcat la Universitatea Craiova, după egalul cu Getafe: ”Un fel de Olaru la FCSB” Conference League Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - Getafe s-a încheiat la egalitate, 1-1, în prima etapă a fazei principale din Conference League.

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La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Ciprian Marica (41 de ani) a jucat la Getafe timp de un an, în sezonul 2013-2014, și a fost prezent pe ”Ion Oblemenco” pentru a vedea ”pe viu” meciul cu Universitatea Craiova. Le-a ținut pumnii oltenilor și crede că aceștia ar fi putut obține toate cele trei puncte din această întâlnire.

Ciprian Marica: ”Cicâldău, un fel de Olaru la FCSB”

În plus, fostul atacant a avut și un remarcat după această partidă. Alexandru Cicâldău (29 de ani), mijlocașul campioanei României, a fost cel care l-a impresionat plăcut pe Marica.

„La Craiova, Cicâldău se simte important, aleargă, pune piciorul și are calitate. Nu întâmplător a jucat în străinătate. Nu pot să înțeleg de ce nu a reușit mai mult la echipa națională. Este un fel de Olaru de la FCSB. Era peste tot pe teren și juca excelent, dar, totuși, nu reușea să se impună la echipa națională.

Sunt jucători care evoluează foarte bine la echipa de club, dar, când ajung la națională, nu se simt în largul lor, nu se simt importanți. Nu mai sunt ei înșiși. Câteodată, mediul contează foarte mult. Repet, Cicâldău este altceva la echipa de club”, a spus Ciprian Marica, potrivit GSP.ro.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Echipele de start:

  • Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster
  • Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral
  • Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco
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